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عمرها 71 عاماً وتبدو في العشرين.. مغنية تركية فائقة الجمال تحلم بالإنجاب في هذه السن

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 184
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بجمالها الفائق وبشرتها المتوهجة تبدو وكأنها في العشرين من عمرها ولكن هذه النجمة التي تخلب لُب الشباب أكبر من ذلك بكثير.

 

فمن هذه الممثلة المشهورة التي تجسد بحق هوس الشباب الدائم الذي يجتاح عالمنا الآن؟

 

تحتل أخبار مغنية البوب التركية أجدا بيكان عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم بصورها التي تنطق بحيوية الشباب، ومؤخراً برغبتها المجنونة في إنجاب أطفال. على الرغم من عمرها الذي بلغ 71 عاماً، حسب تقرير للنسخة الألمانية لـ “هاف بوست".

 

باربي

ولاتزال المغنية المشهورة تحتفظ بجمال الشباب الدائم، وتشبه في صورها الدمية باربي.

 

ولدت بيكان في عام 1946، ومثلت تركيا في مسابقة يوروفيجن للغناء عام 1980، ثم احترفت الغناء في وطنها تركيا وفي الولايات المتحدة الأميركية.

 

وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن المغنية التي تبلغ من العمر 71 عاماً مازالت تمارس التمارين الرياضية يومياً، وتعتني بدقة بنظامها الغذائي.

 

وفي حديثها للصحيفة البريطانية قالت "أنا أحب الكباب والأسماك، وإلى جانب ذلك، أشرب الكثير من الماء".

 

وأضافت "لم أرغب في أن أكون مجرد امرأة جميلة فحسب، ولكنني أهتم دائماً بجسمي .. الجينات الوراثية الجيدة وكذلك الرياضة يلعبان دوراً أساسياً في المحافظة على جمال الشكل وكمال اللياقة".

 

بيكان ترغب في الإنجاب

نظرة واحدة في وجه بيكان تكشف أنه بالإضافة إلى أسلوب حياتها الصحي، فلا بد وأن لبعض التدخلات الطبية وعمليات التجميل الفضل أيضاً في مظهر الشباب الذي تتمتع به.

 

ولكن يبدو أن إحساس بيكان بشبابها ليس ظاهرياً فحسب، وإنما من داخلها أيضاً.

 

بحسب Daily Mail فإن بيكان التي سبق لها الزواج، تفكر الآن بجدية في الإنجاب، رغم أنه لم تتحدث عن أسباب عدم إنجابها في السابق، وأكدت للصحيفة أنها استشارت بالفعل العديد من الأطباء في الولايات المتحدة الأميركية والهند عن إمكانية التلقيح الصناعي!

 

 

 

المصدر: هافينغتون بوست

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