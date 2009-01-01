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إعلان صادم: 1.5 مليون دولار مكافأة لمن يقتل نجمة هندية
في إعلان صادم، عرض عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم 100 مليون روبية (1.5 مليون دولار) مكافأة لكل من يقتل الممثلة الرئيسية ومخرج فيلم "بادمافاتي" الذي سيعرض في صالات السينما قريبا، لأنه يحكي عن علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم.
وأعلن سوراج بال أمو، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية هاريانا شمال الهند، عن مكافأة لقتل الممثلة ديبيكا بادوكون، والمخرج سانجاي ليلا بهانسالي، الأحد، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
ودفع التهديد منتجي الفيلم لتأجيل عرضه، الذى كان مقررا طرحه في دور السينما في الأول من ديسمبر.
ويستند فيلم "بادمافاتي" إلى قصيدة ملحمية من القرن السادس عشر، "بادمافات"، وهي قصة خيالية لملكة راجبوت التي اختارت قتل نفسها بدلا من أن تتعرض لأسر سلطان دلهي.
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