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5 أسرار وراء جمال النجمة الهندية الفاتنة ديبيكا بادوكون
لا تعد الممثلة وعارضة الأزياء الهندية ديبيكا بادوكون واحدة من أعلى النجمات أجرًا في الهند فقط، وإنما تعد أيضًا واحدة من أجمل الفنانات في العالم، ودائمًا ما تلفت أنظار الجميع عند مرورها على السجادة الحمراء في المناسبات الكبرى سواء بجمالها أوأناقتها.
هنا نرصد 5 أسرار تقف وراء سحر جمال ديبيكا بادوكون:
حُسن اختيار الألوان
تنجح النجمة العالمية في اختيار ألوان أزيائها بشكل مذهل، ومنها هذه الإطلالة التي ظهرت بها يوم الـ10 من يناير الماضي، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر المثير من تصميم ستيلا مكارتني، وهو اللون الذي عكس إشراقة مذهلة على بشرتها.
إعادة تدوير الأزياء
لا تخشى الفنانة الهندية إعادة تدوير أزيائها، وارتداء القطعة نفسها أكثر من مرة، مثلما فعلت مع هذا الفستان الأسود من تصميم كريستيان وود، والذي ارتدته لأول مرة عام 2012 في حفل توزيع جوائز فوغ للجمال، ثم ارتدته مرة أخرى في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2017.
الوجه المشعّ
تحرص ديبيكا بادوكون على إظهار وجهها مشعّاً من خلال وضع المكياج المثالي واعتماد شكل مكياج العيون ذي الظلال، لتناسق عادة مع إكسسواراتها وأزيائها في جميع إطلالاتها.
طاقة النجوم
تتميّز النجمة الهندية بما يسمى الـstar power، أسوة بكثير من المشاهير الذين يتمتعون بهذه الطاقة، وهي التي برزت واضحة في إطلالتها المفعمة بالحيوية والطاقة بحفل Bollywood Crossover في نيويورك هذا العام، من خلال إطلالتها بفستان باللون العاجي من تصميم تومي هيلفيغر، مع إكسسوارات شعر مميزة من متجر مجوهرات فريد لايتون الشهير في نيويورك.
اختيار أحمر الشفاه المناسب
تجيد الممثلة بادوكون اختيار أحمر الشفاه بما يتلائم مع المناسبة، مثلما فعلت في المكسيك، خلال عرض خاص لأحد أفلامها، يوم الـ5 من يناير الماضي، حين ارتدت فستانا أسود يكشف عن صدرها، مع تسريحة شعر منمّق للخلف، وكان أحمر الشفاه الأحمر هو المثالي مع هذه الإطلالة.
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