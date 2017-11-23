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المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات

دون مكياج...إيفانكا ترامب تنشر صورتها فور استيقاظها من النوم

آخر تحديث: منذ 46 من الدقائق
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 91
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دون مكياج...إيفانكا ترامب تنشر صورتها فور استيقاظها من النوم

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك عقب استيقاظها من النوم.

 

ظهرت إيفانكا في الصورة بشعر غير منسق وبدون مكياج نهائيا، برفقة ابنها الأوسط جوزيف، وهما داخل غرفته ويحتضان دميته المحشوة المفضلة.

 

ارتدت إيفانكا ملابس النوم الفضفاضة، وتركت شعرها بدون أن تصففه، كما لم تضع أيا من مستحضرات التجميل نهائيا.

 

نالت الصورة إعجاب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من شكلها غير المألوف، حيث اعتادت الظهور بكامل أناقتها.

 

 

جدير بالذكر أن إيفانكا صرحت لصحيفة "My Morning Routine" الأمريكية أنها تستيقظ عادة في الخامسة والنصف فجرا كل صباح، لكي تدقق في أعمالها ومهامها اليومية في هدوء قبل استيقاظ أطفالها الثلاثة بحلول الساعة السابعة.

المصدر: sputniknews

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