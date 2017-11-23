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أول رد من الممثلة الهندية بعد رصد مكافأة لقتلها
أعربت نجمة بوليوود، ديبيكا بادوكون، عن غضبها وشجاعتها في نفس الوقت، إزاء الإعلان مؤخرا عن مكافأة مالية مقابل قتلها، بسبب أحدث أفلامها السينمائية "بادمافاتي".
وقالت بادوكون في أول تصريحات لها، بعد الأزمة، بحسب صحيفة "ذا مومباي ميرور" المحلية الهندية: "بصفتي امرأة وفنانة ومواطنة هندية، إنني أشعر بالغضب، وكذلك أشعر أنني خذلت، ولكني أجد الأمر مسليا في نفس الوقت".
وتابعت: "ولكني لن أشعر بالخوف أبدا، فالخوف هو شعور لم أعرفه طوال حياتي".
وكان عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم، سوارج بال أمو، أعلن عن رصده مكافأة تقدر بـ100 مليون روبية، أي ما يعادل مليون جنيه استرليني، مقابل من يقتل ديبيكا بادوكون، بطلة فيلم "بادمافاتي" ومخرجه، ويتناول الفيلم علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم.
كما تعرض فيلم "بادمافاتي" لانتقادات في الهند، بسبب ظهور بطلته ديبيكا بادوكون في أحد مشاهده وهي ترقص ويظهر جزء من بطنها.
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