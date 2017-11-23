كيندال جينر… العارضة الأعلى أجراً في العالم

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تصدرت عارضة الأزياء كيندال جينر قائمة عارضات الأزياء الأعلى أجرا في العالم، والتي أعلنتها مجلة فوربس الأميركية لتطيح بالبرازيلية جيزال بونديشن من صدارة القائمة للمرة الأولى منذ 15 عاما، فيما يعكس القوة المتنامية لتأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مجلة “فوربس” إن جينر (22 عاما)، الأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، حصلت على دخل يقدر بنحو 22 مليون دولار هذا العام بفضل عملها في مجال الأزياء، إلى جانب تمتعها بشعبية ضخمة على موقع “إنستغرام”، إذ بلغ عدد متابعيها 84 مليون شخص، ما ساعدها في تدشين خط الملابس الخاص بها وإبرام تعاقدات مع شركات كبرى مثل أديداس.

وأضافت فوربس أن البرازيلية بونديشن (37 عاما) التي احتلت صدارة القائمة منذ عام 2002، جاءت في المرتبة الثانية هذا العام، وحققت دخلا قدره 17.5 مليون دولار.

وتقول فوربس إن أعلى عشر عارضات أجرا في العالم حصلن على دخول إجمالية هذا العام بلغت 109.5 مليون دولار قبل خصم الضرائب والرسوم، وقدرت المجلة مكاسبهن من الدخل الذي يحصلن عليه من التعاقدات مع شركات مستحضرات التجميل والعطور والمقابلات الشخصية مع المديرين التنفيذيين للعلامات التجارية الكبرى في عالم الأزياء.