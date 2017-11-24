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بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
استطاعت بسحرها الفتّان وجاذبيّتها الجميلة أن تسرق الأضواء من كل زميلاتها ونظيراتها اللواتي شاركن معها وإلى جانبها في عرض أزياء Victoria's Secret التجاري السنوي الذي أُقيم يوم البارحة الإثنين في شانغهاي في الصين، عرضٌ اتّسم ككل السنوات بالرقي والفخامة والجمال والتألّق وبالمفاتن والتضاريس التي أبدعت أهم عارضاتنا العالميّات في إظهارها واستعراضها أمام الكاميرات وصحافة العالم بأسره، ونعم هي وحدها بيلا حديد التي تمكّنت من جذب الأنظار إليها وسحر عيون الموجودين والحاضرين كلّهم ليس خلال العرض فحسب إنّما في الحفلة التي أُقيمت بعده أيضاً.
إذاً بغض النظر عن أنوثتها التي جسّدتها على منصّة عرض الأزياء بمختلف أنواع اللانجري التي ارتدتها وأكثرها إثارة وجرأة من حيث التصميم والتنفيذ والإنجاز، لا يمكننا اليوم أن ننسى الفستان الأحمر الذي ارتأت أن ترتديه على السجادة الحمراء حين لبّت الدعوى مساءً لتشارك في الحفلة التي تلت عرض شانغهاي الذي حُرمت شقيقتها جيجي للأسف الشديد منههذا العام، وأمام الومضات أخذت بيلا الجميلة تتباهى برشاقتها وقوامها ولياقتها البدنية التي استحوذت في النهاية على اهتمام الكبير والصغير.
إذاً هو فستانٌ تألّف من نوعٍ من المشد عند منطقة الصدر فسلّط الضوء في النهاية على ثدييها اللذين سبق أن ركّزت الكاميرات على التقاطهما خلال عرض الأزياء الشهير، مشدٌ للمفاتن العليا تماشى تماماً مع التنّورة التي تألّفت من شقٍ عالٍ للغاية تعرّضت بسببه بيلا وللأسف للإحراج من دون أن تُظهر هذا الأمر أبداً، شقٌ كشف النقاب في لحظةٍ من اللحظات عن سروالها الداخلي بخاصة وأنّها كانت تقف وهي تفتح ساقيها عن بعضهما البعض ما جعل الأمر ملحوظاً تماماً وجلياً أمام العين المجرّدة.
هو زيٌ مثيرٌ للغاية بالطبع نسّقته مع حذاء أسود عالي الكعب في ما حرصت هي التي لم تفارقها الإبتسامة العريضة أبداً على رفع شعرها واعتماد مكياج خفيف ومثير في الآن معاً، هي التي قيل أنّ سبب سعادتها يعود هذه الفترة إلى إمكانية عودتها إلى حبيبها السابق ذا ويكند الذي انفصل مؤخراً عن سيلينا جوميز التي بدورها أعادت إشعال وترميم ما كان يجمعها في الماضي مع جاستن بيبر.
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