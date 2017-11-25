إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العالم | "السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري
المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, تقارير بالفيديو, منوعات

"السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 41
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

&quot;السلطانة هويام&quot; تعلن خطوبتها على مذيع مصري

قطعت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بشخصية "السلطانة هويام"، من مسلسل "حريم السلطان"، الشك باليقين حول علاقتهما بمذيع مصري، وأعلنت خطبتها رسميا منه.

 

وشاركت مريم أوزرلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لها من إمارة دبي الخليجية، وهي تظهر خاتم خطوبتها، الذي أعطاه خطيبها، المذيع المصري باسل ألزارو لها، في حفل عشاء رومانسي.

 

 

 

 

وأخذت مريم أوزرلي بنصيحة والدتها، بأن تبتعد عن الرجال الأتراك، وأن يكون "شريك حياتها" الجديد مصري الجنسية، بحسب ما ذكرته مواقع تركية عديدة، ومنها "إيه 24".

 

وكانت مريم أوزرلي، متزوجة من رجل أعمال تركي يدعى جان أتيش، وأنجب منهما طفلتها الوحيدة لارا، البالغة من العمر خمس سنوات، ثم التقت من بعده برجل أعمال تركي هو ألب أوزجان، ولم تستمر علاقتهما لعام كامل.

 

وبدأت علاقة باسل ألزارو، مقدم برنامج "ET بالعربي"، على قناة "إم بي سي"، بمريم أوزلي قبل أشهر، عندما التقاها للمرة الأولى في دبي لكي يجرى لقاء معها، ثم في مهرجان برلين السينمائي، في شهر أغسطس/آب، لتنتشر من بعدها الشائعات حول وجود علاقة رومانسية تجمعهما.

 

وخلال هذه الفترة، شارك باسل ألزارو (31 عاما)، صورا تجمعه بمريم أوزرلي، التي تكبره بثلاث سنوات، عبر حسابه على "إنستغرام"، من مناسبات مختلفة، كذلك فيديوهات لهما، ومنها هو يعلمها إتقان اللهجة المصرية.

 

المصدر: sputniknews

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)