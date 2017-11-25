"السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري

قطعت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بشخصية "السلطانة هويام"، من مسلسل "حريم السلطان"، الشك باليقين حول علاقتهما بمذيع مصري، وأعلنت خطبتها رسميا منه.

وشاركت مريم أوزرلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لها من إمارة دبي الخليجية، وهي تظهر خاتم خطوبتها، الذي أعطاه خطيبها، المذيع المصري باسل ألزارو لها، في حفل عشاء رومانسي.

وأخذت مريم أوزرلي بنصيحة والدتها، بأن تبتعد عن الرجال الأتراك، وأن يكون "شريك حياتها" الجديد مصري الجنسية، بحسب ما ذكرته مواقع تركية عديدة، ومنها "إيه 24".

وكانت مريم أوزرلي، متزوجة من رجل أعمال تركي يدعى جان أتيش، وأنجب منهما طفلتها الوحيدة لارا، البالغة من العمر خمس سنوات، ثم التقت من بعده برجل أعمال تركي هو ألب أوزجان، ولم تستمر علاقتهما لعام كامل.

وبدأت علاقة باسل ألزارو، مقدم برنامج "ET بالعربي"، على قناة "إم بي سي"، بمريم أوزلي قبل أشهر، عندما التقاها للمرة الأولى في دبي لكي يجرى لقاء معها، ثم في مهرجان برلين السينمائي، في شهر أغسطس/آب، لتنتشر من بعدها الشائعات حول وجود علاقة رومانسية تجمعهما.

وخلال هذه الفترة، شارك باسل ألزارو (31 عاما)، صورا تجمعه بمريم أوزرلي، التي تكبره بثلاث سنوات، عبر حسابه على "إنستغرام"، من مناسبات مختلفة، كذلك فيديوهات لهما، ومنها هو يعلمها إتقان اللهجة المصرية.