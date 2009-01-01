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المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات

جينيفر لورانس تفكر في هجر التمثيل مؤقتا لسبب غريب

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 110
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جينيفر لورانس تفكر في هجر التمثيل مؤقتا لسبب غريب

تفكر الممثلة الأمريكية والحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس حالياـ في اعتزال مهنة التمثيل، من أجل سبب غريب.

 

وكشفت في حوارها مع مجلة "إيل"، أنه بعد تصويرها لثلاثة أفلام، خلال السبعة أعوام الماضية، عن رغبتها في الحصول على هدنة من التمثيل، من أجل العمل في مزرعة، وتحديدا في حلب الماعز.

 

كما قالت لورانس (27 عاما)، إنها تفكر في استثمار فترة إجازتها من التمثيل، للتفرغ لعملها في مؤسسة "Represent Us"، والتي تهدف لمكافحة الفساد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكانت جينيفر لورانس، تصدرت عناوين وسائل الإعلام العالمية، بعد أن أعلنت انفصالها عن دارين أرونوفسكي، مخرج أحدث أفلامها "Mother"، وهو الذي أخرج الفيلم الحائز على الأوسكار عام 2011 "Black Swan".

 

ونالت جينيفر لورانس شهرتها ونجوميتها، من بعد بطولتها لأفلام "The Hunger Games".

 

وتعد لورانس من أعلى ممثلات هوليوود أجرا، وحازت على جائزة الأوسكار في عام 2012، عن دورها في فيلم "Silver Linings Playbook".

المصدر: sputniknews

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