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الأمير هاري يعلن خطبته رسمياً على الممثلة الأميركية ميغان ميركل.. وهذا موعد الزفاف
أعلن البلاط الملكي البريطاني خبر ارتباط الأمير هاري ابن الأمير تشارلز والراحلة الأميرة ديانا بالخطوبة من الممثلة الأميركية ميغان ماركل.
ونقلت وكالات الأنباء أنهما مخطوبان بالفعل منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 بمباركة والدي العروس وعائلة الأمير.
ومن المنتظر أن يقام حفل زفافهما في ربيع عام 2018 حسب ما أعلن قصر كنسنغتون، ومن المقرر أن يقيم الزوجان في Nottingham Cottage التابع للقصر ذاته.
وكانت أخبار قصة حب الأمير العاشق البالغ من العمر 33 عاماً مع بطلة مسلسل Suits السمراء ميغان ميركل، البالغة من العمر 37 عاماً، عناوين الصحف البريطانية، أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016.
ويعود سبب إعلان الخطبة في هذا التوقيت إلى تجنُّب الحبيبين أن يتعارض الإعلان مع أحد الأعياد أو المناسبات السنوية الملكية.
كما يعتقد هاري أن إعلان الخطبة في ديسمبر/كانون الأول، سيضمن قضاء ميغان أعياد الكريسماس معه هو والعائلة الملكية أيضاً في مدينة "ساندرينغهام".
من هي بالضبط السمراء المذهلة التي تمكنت من الإيقاع بقلب الأمير؟.
النسخة الكندية لـ "هاف بوست" جمعت 15 حقيقة مثيرة للاهتمام عن صديقة الأمير الجديدة، حيث وصفت ميركل بأنها بالتأكيد "أكثر من مجرد وجه جميل".
ماركل من أبوين مختلطي الأعراق، وتزوجت عام 2011 من صديق لها ثم انتهت علاقتهما بالطلاق، وهي ممثلة رئيسية في مسلسل Suits الذي أعلنت تخليها عن دوره فيه أخيراً تمهيداً لارتباطها بالأمير، وغيرها من المعلومات التي ستجدها في هذا التقرير.
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