بيونسيه صاحبة أجمل جسم في عيون نساء بريطانيا

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أظهرت دراسة جديدة أن النساء البريطانيات صنّفن المغنية الأمريكية بيونسيه صاحبة أجمل جسم بين أوساط الشهيرات، فيما اختار الرجال البريطانيون الممثلة الأمريكية ميغان فوكس لهذا اللقب.

ووجدت الدراسة التي شملت ألفي شخص من الجنسين ونشرتها صحيفة 'ديلي تليغراف' ان 24' من النساء اخترن بيونسيه لهذا اللقب، واعتبرنها أيضاً تملك أفضل المقومات جاذبية في أجسام الشهيرات.

وقالت إن 34' من البريطانيين والبريطانيات سموا بيونسيه صاحبة أجمل مؤخرة، و25' منهم صاحبة أجمل ساقين بين الشهيرات، فيما صنّفتها 23' من البريطانيات صاحبة أجمل صدر.

واضافت الدراسة أن واحداً من بين كل خمسة رجال اعتبروا أن ميغان تملك الجسم الأكثر جاذبية بين أوساط الشهيرات، والمرأة التي يحلمون بمطارحتها الغرام، فيما اختار 19' الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.

واشارت إلى أن أنجلينا تقدمت على ميغان في مجال صاحبة أجمل عينين بين الشهيرات، وحصلت على 19' من أصوات المشاركين مقابل 18' لميغان.

وكشفت الدراسة أن العارضة البريطانية كيتي برايس المعروفة باسم (جوردان) بدأت تفقد حظوتها لدى الجمهور البريطاني، ووصفها ثلث الرجال والنساء وبالإجماع المرأة الأقل جاذبية بين الشهيرات، كما سمّوا المغنية البريطانية السابقة فيكتوريا بكهام صاحبة أسوأ جسد بين الشهيرات.

وقالت إن الممثلة البريطانية كييرا نايتلي حملت تاج أجمل وجه بين الشهيرات، واختارها لهذا اللقب 18' من البريطانيين والبريطانيات، تلتها الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون بـ 17'، والتي اختارها 35' من هؤلاء لحمل لقب صاحبة أجمل شعر بين أوساط الشهيرات.

ولفتت الدراسة إلى أن 28' من الرجال البريطانيين كانوا تواقين للاستقرار مع جنيفر نجمة المسلسل التلفزيوني الشهير (الأصدقاء)، واعتبروها المرأة التي يتمنون الزواج منها بين أوساط الشهيرات، رغم كونها غير محظوظة في الحب.