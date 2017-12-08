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اختيار المغنية بيونسيه كأجمل سيدات العالم

آخر تحديث: الخميس, 26 نيسان / أبريل 2012, 10:59:PM
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 78
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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وقع الاختيار على نجمة الغناء الأمريكية، بيونسيه نولز، الأربعاء، كأجمل سيدة في العالم للعام الحالي، من قبل المجلة الأمريكية "بيبول."

ونقلت المجلة على لسان النجمة بيونسيه قولها " أشعر بأنني جميلة أكثر من أي وقت مضى في حياتي، وذلك بسبب إنجابي لإبنتي، بلو ايفي، Blue Ivy."

وأضافت بيوسي "لم يسبق لي أن شعرت بأنني متعلقة بأحد كتعلقي بابنتي بلو، أو أن يكون لي مثل هذا الدافع في الحياة، إنها ببساطة أجمل شيء."

وأشارت بيونسيه المتزوجة من المغني الأمريكي، جاي زي "أصبح لكلمة ’الحب‘ معنى جديد بالنسبة لي بعد إنجابي لبلو."

وكشفت بيونسيه الحائزة على جائزة "غرامي" الموسيقية 16 مرة، أنها غنت مقاطع خاصة من تهاليل الأطفال لطفلتها بلو.

وبينت النجمة التي تبلغ من العمر 30 عاما، حبها الكبير ومتعتها عند تغيير حفاظات بلو.

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