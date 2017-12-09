نجمة تنجب ابنها الأول بعد تشوه وجهها... هذه قصتها ولن تصدقوا كيف كانت

1 من أصل 3

وضعت نجمة عروض الأزياء والبطلة الرياضية السابقة توريا بيت، مولودها الأول من زوجها مايكل هوسكين، بعد قصة حب لم تستطع ألسنة اللهب ان تشوهها، رغم إنها قضت على 80 في المائة من بشرتها.

وأطلق الثنائي اسم "هافاكيان" على مولودهما الأول الذي جاء ثمرة عشق صادق.

ووقعت الفاجعة التي قلبت حياة توريا رأسا على عقب في عام 2011، عندما كانت تشارك في سباق ماراتون، لتجد نفسها محاصرة وسط حريق غابة في غرب أستراليا. ونقلت بين الحياة والموت إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء أن 80 في المائة من جسمها تعرض للحرق.

وبعد خروجها من المستشفى قررت أن تبدأ حياة جديدة، وأن تركز على الأعمال الإجتماعية، وأن تعاود حياة جديدة وطبيعية، مخصصة الجزء الأكبر من وقتها للأعمال الإنسانية، فنشرت مذكراتها.

غير أن الخبر السعيد، والذي لم يقتصر على مؤازرة مايكل لها خلال جميع مراحل علاجها، كان تقدمه للزواج منها، وإقامة حفل الزفاف في جزر المالديف.