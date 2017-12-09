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"السلطانة هويام" تضع حداً لعلاقتها بالمذيع باسل الزارو برد محبط
نفت الفنانة التركية مريام أوزارلي - المعروفة عربياً بـ "السلطانة هويام" -، الأخبار التي ترددت مؤخراً عن قرب ارتباطها بمذيع عربي شهير التقته مرات عديدة خلال الأشهر الماضية.
أوزارلي قالت في معرض ردها على سؤال عن موعد ارتباطها بمقدم برنامج "ET بالعربي" الفلسطيني باسل الزارو، إنها لا تفكر بالزواج في الوقت الحالي.
وجاءت تصريحات أوزارلي خلال حفل عشاء جمعها بعدد من أصدقائها، وأبرزهم الفنان الإيطالي كريستيان فيت أحد نجوم المسلسل التاريخي الشهير Game of Thrones.
وبهذا الرد، تضع الممثلة التركية الحسناء حداً للشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام التركية عن علاقتها بالمذيع العربي منذ لقائهما الأول.
وكانت صحيفة "حرييت" المحلية قد ذكرت في وقت سابق، أن علاقة مريم وباسل بدأت منذ نحو 3 أشهر، حينما تعرف أحدهما على الآخر خلال جلسة تصوير خاصة بالبرنامج الذي يقدمه باسل.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن باسل زار العاصمة الألمانية برلين حيث تقيم الفنانة أوزارلي أكثر من مرة، ومن ثم وصل إلى اسطنبول خلال شهر أغسطس/آب 2017، للاحتفال بعيد ميلادها، حيث ظهرا معاً وهما يدخلان أحد الفنادق في المدينة.
وتجاهلت مريم أسئلة الصحفيين الذين تجمعوا خارج الفندق آنذاك، حول طبيعة العلاقة بينهما، حيث بدت غاضبة جداً وقالت لهم "لا يمكنكم توجيه أسئلة كهذه". وبعد أن تناولت الصحف العلاقة بين أوزارلي والزارو، بثَّ برنامج "ET بالعربي" الذي يقدمه الأخير، تقريراً عن الموضوع ذاته، أكد أن العلاقة لا تتجاوز حدود الصداقة.
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