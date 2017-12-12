- يحدث في اسرائيل.. أكثر من مليون طفل إسرائيلي فقير
- الحريري يلوّح للمرة الأولى بـ"بقّ البحصة "
- تسوية فلسطينية من صنع أوروبا؟
- إيران تدفع لبنان إلى الحرب
- القدس كمدينة والقدس كقضيّة
- الحريري لمن طعنوه: سأكشفكم الخميس
- لبنان على محكّ «التعايش الشاقّ» بين... «الماء والنار»
- «الستاتيكو» يترسّخ مع اقتراب الإنتخابات.. ونصرالله: قرار ترامب بداية نهاية اسرائيل
- الحريري: نحن دولة لا جمهورية موز ومؤتمر باريس خريطة طريق لدعم لبنان
- لبنان: نصرالله يدعو الفلسطينيين إلى انتفاضة ثالثة
- تسوية الحريري «٢»: «السعودية خط أحمر» و«فرنسا الأم الحنون»
- ثورة ضد بلدية طرابلس قريباً؟
- أوروبا: الاستقرار اللبناني مصلحة مباشرة لنا
- أحزاب 8 آذار تعود إلى طرابلس: البعث أولاً!
- نصرالله: عالقدس رايحين شهداء بالملايين
- «القوات» تحشد لمعركة بعبدا... و«التيار» يتمسّك بـ«ثلاثيّته»
- هذا هو «جرم» الخزعلي... إن لم يخرق «النأي بالنفس»!؟
- «داعش» تفرج بعد 5 سنوات عن شباب أقيمت مآتمهم ... فهل من أمل للمطرانَين وكسّاب؟
- توقعات الأبراج ليوم December 12, 2017
- المدن الأسترالية على موعد مع موجة حر تتجاوز الـ40 هذا الأسبوع
- جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري
- صفحة محور المقاومة في كتاب الأمة
- من الدبلوماسية إلى استحقاقات مجلس الوزراء إلى جشع الأسواق
- لماذا اختار بوتين قاعِدةَ حميميم الجَويّة للاحتفال بالنّصر واستقبال الأسد؟ وهل يُعيد الاتفاق النوويّ مِصر إلى الحاضِنَةِ الروسيّة؟ ولماذا نَجزم أن المَحطّة التركيّة الأكثر أهميّة في جَولَتِه الخاطِفة؟ وهل يَكفي ضَربْ المُطبّعين العَرب بنِعال السيد نصر الله؟
- "داعش" ينشر لقطات مثيرة من هواتف عناصر حزب الله
نجمة الأفلام الإباحية مقتولة في شقتها
أكّدت الشرطة في جنوب كاليفورنيا أنّها عثرت على ممثلة الأفلام الإباحية أوغست إيمس (23 سنة) وقد فارقت الحياة في منزلها بمقاطعة فينتور، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.
ويعتقد أقرباء أوغست أنّها قتلت نفسها، بسبب رسالة نشرتها على الانترنت ذكرت فيها أنّها تعاني اكتئاباً شديداً. كما أكّدوا أنّ حادثاً وقع أخيراً على الانترنت قد يكون سبب انتحار الممثلة المشتبه فيه. إذ تعرّضت أوغست إلى سيل من الاعتداءات على الانترنت بعد نشرها في "تويتر"، أنّها رفضت تمثيل مشهد إباحي مع ممثل سبق أن مثّل مشهداً إباحياً مع رجل مثلي الجنس.
وكتبت أوغست أيضاً: "أي كانت الممثلة التي ستحلّ مكاني غداً في @EroticaXNews، اعلمي أنّك ستمثلين مع رجل سبق أن مثّل مع رجل مثلي الجنس. هل حقاً الوكلاء لا يهتمون بمن يمثّلون؟ أنا أقوم بواجباتي تجاه جسدي".
وعقب هذه الرسالة، اتهمت أوغست بكرهها وخوفها من مثليي الجنس، وطالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أوغست باعتذار. فردّت النجمة: "لست أخاف من مثليي الجنس. أغلبية الممثلات لا يمثلن مع مثلي الجنس من أجل سلامتهن. وهذا ما أفعله أنا تماماً. لن أعرّض جسدي للخطر".
أوضحت الشركة أنّ بعض الممثلين يقومون بتمثيل نوعين من المشاهد الإباحية الطبيعية منها والمثلية، وذلك ليتقاضوا راتباً أكبر.
ووفقاً لصحيفة "الدايلي بيست"، تعتبر هذه الممارسة شائعة نسبياً لكنّها محرمة.
تخشى غالبية الممثلات التمثيل مع نجوم ذكور مثليي الجنس خشية منهن بالإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
وأكّدت الشرطة أنّ أوغست توفيت في منزلها، لكنّها لم تذكر تفاصيل عن وفاتها.
وعبّر زوجها قائلاً: "إنّها أروع شخص عرفته، وكانت تعني العالم كلّه بالنسبة إليّ. أرجوكم اتركوا هذه المسألة عائلية بخاصة في هذا الوقت العصيب". كما علّقت زميلتها النجمة الإباحية أبيلا داينجر: "إنّها شخص طيّب القلب. أحبّها كثيراً. نشعر بالحزن الشديد لفقدانها".
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- نورا ارنيزيدر تظهر ميولها الجنسية على الملأ
- "السلطانة هويام" تضع حداً لعلاقتها بالمذيع باسل الزارو برد محبط
- نجمة تنجب ابنها الأول بعد تشوه وجهها... هذه قصتها ولن تصدقوا كيف كانت
- ريهانا مثيرة بـ"الهوت شورت"
- نجمة الأفلام الإباحية مقتولة في شقتها
- هؤلاء النجمات الاكثر تصفحاً على الانترنت
- الأمير هاري يعلن خطبته رسمياً على الممثلة الأميركية ميغان ميركل.. وهذا موعد الزفاف
- جينيفر لورانس تفكر في هجر التمثيل مؤقتا لسبب غريب
- "السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري
- بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)