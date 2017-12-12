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شقيقة مايكل جاكسون مع ابنها العربي تجذب اهتمام معجبيها.. وصحيفة بريطانية تصفه بأنه جدير بالحب
تداولت الصحافة الأميركية صوراً للمغنية جانيت جاكسون شقيقة أسطورة البوب مايكل جاكسون أخيراً، وهي تحمل طفلها الوحيد من زوجها القطري وسام المانع، والذي لا تزال المحاكم البريطانية تفصل في دعوى طلاقهما حيث تزوجا في العاصمة لندن عام 2012.
ونشر موقع TMZ الأميركي صوراً للمغنية ذات الـ51 عاماً وهي تحمل ابنها البالغ من العمر 11 شهراً، بينما تجوب شوارع مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية جنوب الولايات المتحدة، حيث تواجدت هناك لإحياء إحدى حفلات جولتها الغنائية التي تحمل اسم Unbreakable، والتي كانت قد قطعتها قبل 18 شهراً عندما علمت بحملها لأول مرة في سن الخمسين.
صحيفة Daily Mail البريطانية وصفت عيسى بأنه يبدو "رائعاً جديراً بالحب" وهو يرتدي قميصاً كتب عليه كلمة Equality التي تعني المساواة بالعربية وطاقية من ماركة Nike الشهيرة.
الصحيفة ذكرت أن ظهور المغنية العلني النادر يتزامن مع أنباء استمرار النظر في دعوى الطلاق بينها وبين زوجها القطري التي تنظر فيها المحاكم البريطانية منذ أبريل/نيسان من عام 2017، وبين تداول أنباء عن عودة علاقتها بحبيبها السابق المنتج الفني جيرمين دوبري والذي واعدته لـ 7 سنوات قبل انفصالهما عام 2009.
علماً أن جانيت تطالب بحقوقها الكاملة في حضانة طفلها والوصاية عليه دون تدخل من والده حسب Daily Mail، وذلك لأنها عانت من "التعنيف اللفظي" من قبل زوجها بشهادة شقيقها راندي ذي الـ61 عاماً.
أسباب الانفصال وعواقبه
وأخيراً وحسب ذات التقرير فإن التعنيف اللفظي الذي تعرضت له المغنية، حدث عندما اقتربت علاقتها بزوجها من نهايتها، حتى وأنها شعرت كأنها "سجينة في بيتها"، وأنه وحسب مصدر خاص "لا ينبغي لأم حامل أن تدعى بألفاظ شائنة كل يوم.. وكان هناك أيام مرّت بها بكل ذلك".
وكانت نجمة البوب وشقيقة النجم الأشهر مايكل جاكسون قد تزوَّجت رجل الأعمال القطري وسام المانع عام 2012، وأنجبت طفلهما الأول عيسى في الثالث من يناير/كانون الثاني 2017 ثم انفصلت عن المانع بعد 3 أشهر فقط من ولادتها.
لكن اتفاق تسوية الطلاق قد يكون معقداً ومكلفاً جداً، فوسام البالغ من العمر 42 عاماً هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة المانع القابضة، تقدر ثروته بقرابة 800 مليون إسترليني، ما يمثل أربعة أضعاف ثروة جانيت على أقل تقدير.
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