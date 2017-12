زواج النجمة الهندية أنوشكا شارما من النجم الرياضي فيرات خولي

احتفلت النجمة الهندية، أنوشكا شارما، بزواجها من فيرات خولي كابتن منتخب الهند للكريكيت.

وأقاما أنوشكا وفيرات حفل زفافهما في إيطاليا، حيث حضر الحفل الأصدقاء والعائلة، وكتب فيرات خولي على حسابه بموقع تويتر:"اليوم وعدنا بعضنا أن نحب بعضنا إلى الأبد".

ونشر مقطع فيديو من حفل زفاف أنوشكا وخولي، وتمنى النجم العالمي شاروخان السعادة للزوجين، وذلك في تغريدة له على موقع تويتر.

The video which is going viral all over the Internet! #Virushka ❤️ pic.twitter.com/HZyHMz4Xp5