أكثر من 100 مليون متابع لكايلي جينر على إنستغرام

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تخطت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر عتبة الـ100 مليون متابع على إنستغرام، حيث كتبت على حسابها الرسمي في تويتر "100 مليون متابع.. هذا عدد كبير من الناس". وقالت في تغريدة ثانية "حتى الآن لا يمكنني أن أصدق أن لدي هذا العدد الكبير من المتابعين.. شكرا لكم على كل هذا الحب والدعم المستمر".