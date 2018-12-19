- التحدي الإسرائيلي للتطبيع في المنطقة
- نتنياهو للبنانيين: حزب الله يعرضكم للخطر
- صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي
- الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع تركيا منظومة "باتريوت"
- مصادر: الحكومة اللبنانية تعلن السبت على أبعد تقدير
- فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما وللمجتمع
- نائب يهرب دخّان
- الدوري الاميركي للمحترفين: انتصار جديد لدنفر وسقوط ليكرز
- اليونان تتبنى ميزانيتها الأولى بعد خروجها من الأزمة المالية
- ضوء دولي للتأليف.. وواشنطن تتخوف من تنامي القوة السياسية لحزب الله داخل لبنان
- الترتيبات الأخيرة لإنجاز الولادة الحكوميّة
- "حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"!
- وقائع قصة التسوية الحكومية
- "المتفجّرات" المرافقة للحكومة
- حكومة في الأمتار العشرة الأخيرة
- نجيب ميقاتي.. كاسحة ألغام لضمان سلامة البلد
- بعد ليلة جنسية مع شقراء.. مساعد نائب رئيس وزراء أستراليا يتقدم باستقالته
- أستراليا: سباق بين الحكومة والمعارضة على السخاء بمليارات الدولارات عشية الانتخابات
- أستراليا: مكافحة الفساد تداهم مكاتب حزب العمال في نيو ساوث ويلز
- طائفة الأميش في أميركا الشمالية.. يعزلون أنفسهم عن العالم ويرفضون التكنولوجيا ويتكاثرون بمعدلات مرتفعة
- خطوبة طفلين بمصر تثير ضجة (فيديو)
- تعرف على "سر الخلود" الذي تخفيه قناديل البحر
- شلالات "وادي الريان" بمصر.. مياه تداعب الصخور
- إقناع "حزب الله" حلفاءه بالتسوية وتولي ابراهيم المخرج رفع التوقعات بولادة الحكومة اللبنانية آخر الأسبوع
- إعلان الحكومة اللبنانية يحسمه الاتفاق على ممثل «سنة 8 آذار» الجمعة
- دخول أميركي في لحظة التأليف: مخاوف من تنامي قوّة حزب الله
- الحكومة قبل الميلاد
- العلماء الاستراليون يكتشفون علاجاً يعيد الذاكرة ويمنع الخرف
- حياد «القوات»: تقليل مخاطر استهداف الحريري
- طرد المقدم سوزان الحاج من قوى الأمن
- 6 مليارات دولار خدمة الدين عام 2019!
- «فيتش» تعدّل النظرة المستقبلية إلى «سلبي»: المخاطر السياسية والمالية مرتفعة
- لجنة الاتصالات: «أوجيرو» تحت المجهر
- «الأنفاق» في مجلس الأمن... بين الأهداف والنتائج
- عملاء إيران في المنطقة
- توقعات الأبراج ليوم December 19, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 19, 2018
- تنازلات متبادلة قلّصت المسافات والحكومة «على بُعد خطوتين»
- بوتن يغازل كينزال وأفانغارد: "لا مثيل لهما"
- الحكومة اللبنانية الجديدة... «عيدية الميلاد»!
- مدير الأمن يضع تسوية معقدة تستجيب لشرطين للحريري
- وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب والقتلِ والرمي بالمجاري
- لبنان: «العقدة السنيّة» فُككت... والحكومة في غرفة الولادة
- فشل روسيا وإيران وتركيا في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
- العُنصريّة نيكي هايلي تنْصَح الفِلسطينيّين بقُبولِ “صَفقة القَرن” وتُحَذِّرُهُم مِن مَخاطِر رَفْضِها.. لِماذا نَجْزِم بأنّ صواريخ قِطاع غزّة وانتِفاضَة الضِّفَّة المُسَلَّحة دَفَنتْها أشلاء قَبل إعلانِها؟ وما هِي الأسرار التي كَشَفها هنيّة في خَطابِه الأخير وتُبَشِّر بمُستَقبلٍ مُرعِبٍ لكُل المُتوَرِّطين فيها ابتِداءً بترامب وانتِهاءً بكوشنر؟
- ميقاتي من بعبدا: عون واثقٌ من قربِ التأليف وتمثيلُنا بيَدِ الرئيس المكلّف
- واشنطن بوست: ترامب صبي يشغل البيت الأبيض والعالم يعرف ذلك
- مانشستر يونايتد يقيل مورينيو
- اليابان ستتزوّد بحاملتي طائرات للمرّة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية
- الولادة الحكومية "الموعودة" عشية الميلاد؟
اخترنا لكم
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
-
قاسم سليماني وحزب الله يتحضّران للحرب على ...الكاتب:
-
أول إجراء رسمي ضد رانيا يوسف بعد ...الكاتب:
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما وللمجتمع
بعد طي صفحة الفستان الذي أقام الدنيا وكاد أن يودي بها الى السجن قبل أن تعتذر، ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف على جمهورها بإطلالة غير مألوفة، إذ نشرت صوراً وهي ترتدي قميصاً أبيض بأكمام طويلة وقبعة سوداء وتقف في وسط مياه حمام السباحة.
حملت الصور تفسيرات عدة، فقد نشرتها رانيا بعد طي صفحة قضيتها مباشرة، فجرى تفسير الصور بمثابة إعلان الممثلة انحيازها لل”الفضيلة” ومحاولة الانقلاب على صور الفستان بظهورها بمظهر محتشم يحاكي ملابس الرجال.
شأنها شأن كثيرات، حاولت يوسف لفت الأنظار بفستان ساخن في مهرجان سينمائي تتبارى فيه الفنانات لاستعراض أنوثتهن وأناقتهن على السجادة الحمراء، لكنها اصطدمت بحملة شعواء كادت تقودها إلى السجن بتهمة نشر الفجور، وتعرض أطفالها على إثرها لحملة تنمر شرسة في مدارسهم.
قضية رانيا التي غذت “السوشيل ميديا” المصرية المتأهبة لأي تفاعل خارج نطاق الجمود السياسي لأيام متتالية أعادت إحياء أسئلة حرية الملبس وشرطة الأخلاق إلى الواجهة، وكذلك الوصاية التي تفرضها الدولة على الإبداع في ملف الثقافة والفن.
“رانيا لم ترتكب جريمة، هي فنانة جميلة شكلاً وموضوعاً وتمثيلاً، وما فعلته أنها ارتدت فستاناً جميلاً يتماشى مع طبيعة المهرجانات السينمائية في أي مكان يهتم بقوته الناعمة” يدافع المخرج السينمائي الشاب إسلام أمين عن موقف رانيا التي هزت مصر في الأيام الأخيرة.
على عكس رانيا التي لم تتوقع أن يجلب لها فستانها المتاعب ويجرها إلى ساحة المحاكم، فأمين يمتلك تفسيراً لتداعيات ما بعد ختام مهرجان القاهرة السينمائي يقول لـ”درج”: “توقعت أن يثير أزمة لأن المجال العام مغلق في مصر منذ سنوات، وفي مثل هذه الأوقات تتصاعد الخناقات والصراعات الشخصية، ففي حالة الفراغ، الهامش يطغى على المتن”.
أما الكاتب الصحافي هشام أصلان فوضع يديه على المفارقات المصرية في الأزمة: “البعض يصفق لما استطاعته رانيا من حركة واثقة وهادئة في هذه المساحة غير المعتادة من العري، والبعض الآخر يرى نفسه في استثمار أخريات لرصيد أجسادهن دعمًا لتسليع المرأة”، وهي أزمة أخلاقية أخرى تكشف عن تباين المتضامنين أنفسهم.
التيار المحافظ
يذهب المخرج إسلام أمين إلى أن الناس في مصر يحاولون فرض أيدلوجيتهم على جسم البني آدمين، مثلما لاحظنا في مشاغبات أحمد الفيشاوي بظهوره بقرطين ووشوم على جسمه وعلاقاته النسائية في المهرجانات الفنية، مشيراً إلى أن هناك تياراً يحاول فرض نسخته من الانضباط على الفنانين والناس العادين أيضاً، فكلما زاد الفراغ السياسي انتشر هذا التيار.
بين أولئك المحافظين يبرز اسم المحامي سمير صبري، أحد المحامين المؤثرين في هذا المجال، الذي وصفته “النيويورك تايمز” في تقرير لها مطلع العام الجاري بأنه “محامي الأخلاق الحميدة”، فهو لا يكل ولا يمل من ملاحقة تصريحات المشاهير وسلوكهم، ويفخر بأنه قدم نحو 2700 دعوى قضائية ضد فنانين وإعلاميين وسياسيين ومشاهير، معظمها بتمة التحريض على الفجور وهز الثوابت الاخلاقية، وآخر الضحايا رانيا يوسف.
وأمام كتائب حراس الفضيلة التي اتهمت رانيا بالفعل الفاضح ونشر الرذيلة، برز صوت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي اعتبرت بيان النقابة محرضاً ضد فنانيها، وقفت ضدّ حرية أحد أعضائها، وهيأت الرأي العام لهجوم أخلاقي أكثر ضراوة، كما دعت النقابة إلى التوقف عن المساءلة الأخلاقية التي تجريها بحق الأعضاء، كذلك الأحكام الأخلاقية على المبدعين.
وتقول سارة رمضان، الباحثة في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حقوقية تعمل في مصر، إن أزمة الفستان لا تعدو كونها جزءاً من محاولات الدولة لتصدير صورة مثالية عن المجتمع المحافظ من خلال السينما النظيفة والدراما الهادفة التي تطرح المشكلات والحلول، فهو يحاول رسم صورة ذهنية عن الأخلاق الحميدة.
سارة رمضان تملك قناعات رانيا الشخصية ذاتها عن حرية الملبس، لذا تبدو مستغربة من محاولات الترهيب التي تحاصر أي سيدة فكرت في النزول إلى الشارع بفستان قصير. وتعتقد أن السلطة هي حجر الأساس في أزمة الحريات الشخصية، لكنها تستمد شرعيتها من مواقف الناس في هذه الحالات.
تضيف رمضان لـ”درج”: “النظام يتبنى فلسفة محافظة قائمة على الوصاية والتوجيه، على رغم محاولته إنكار أسلمة الدولة التي كانت عليها مصر في عهد الإخوان، إنما على العكس زاد القيود”.
وترجع المحامية الحقوقية غياب حائط الصد أمام كتيبة المحامين المدافعين عن الأخلاق إلى ضعف حالة المجتمع المدني في الوقت الحالي وحصاره من قبل السلطة وترهيبه طوال الوقت، لذا سيكون صوته ضعيفاً في الاشتباك مع الفئات المستهدفة.
ويعلق أمين الذي ينتمي إلى أحد الأحزاب الليرالية: “رفع أي قضية على رجل أو مرأة بسبب ما يعتقدونه من أفكار أو يرتدونه من ملابس، يشكل رسالة سيئة للمجتمع الدولي بأن مصر لا تحترم الحقوق الشخصية لمواطنيها وتجور على حقهم في الملبس وحرية التعبير بشكل عام”.
Dress Code
اللافت أيضاً في أزمة فستان القاهرة السينمائي هو موقف نقابة الفن التمثيلية الذي لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، كما أنها ابتدعت نظاماً جديداً بوضع قواعد لملابس الفنانات “dress code” أثناء حضور المهرجانات السينمائية، ما يكشف عن الدور المستقبلي الذي ستلعبه النقابة في حياة الفنانين.
هذا التطور هو جزء من فلسفة النظام القائمة على الوصاية وتغليف السينما في قالب أخلاقي، فالسينما الحقيقية عند الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هي التي تدعو إلى الأخلاق وترسيخ الثوابت المجتمعية، فالجنرال تحدث سابقا عن تألمه من أفلام العشوائيات وما تحويه من ألفاظ خارجة، لذا لن يكون مرحباً بك إذ خرجت عن هذه الروشتة أو الكود الأخلاقي الجديد للسينما المصرية، خصوصاً أن شركات الإنتاج التابعة لأجهزة الدولة أصبحت المتحكم الأكبر في هذا السوق.
وقبل شهر من الآن، أدلت الفنانة غادة عبدالرازق بتصريحات خطيرة حين كشفت عن تدخل جهات استخباراتية تدير شركة “إعلام المصريين” لمنعها من العمل في دراما رمضان 2019، إذ هددها المسؤلون بمنع مع فنانين آخرين بالجلوس في المنزل بدون عمل، وهو ما ربطته تقارير صحافية بأن الدولة ستحدد من سيظهر على الشاشة وطبيعة المحتوى الفني الذي يروق للسلطة، وإن تحددت ملامحه العريضة بشكل كبير في الأعوام الأخيرة بتجميل صورة الشرطة المصرية وأخلاقيات الأسرة المصرية.
وبحسب دراسة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير أيضاً، بعنوان “رقباء الشاشة الصغيرة“، فإن السلطة حاولت تحجيم وتطويق دور الفن والثقافة وفرض الرؤية الأخلاقية الدينية على هذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للإعلام ولجنة الدراما. وقد عبرت تحركات وتصريحات المجلس ولجنته عن رؤية السلطة للإبداع والثقافة.
وجاء في التقرير السنوي أن لجنة الدراما استخدمت السلطة الممنوحة لها من قبل المجلس الأعلى للإعلام في ما وصفته بتطوير الدراما المصرية من خلال الرقابة اللاحقة على الأعمال الإبداعية التي تعادي المجتمع وقيمه. وعلى طريقة مدينة أفلاطون الفاضلة التي عرفت بمعاداة التمثيل عموماً، والمسرح بشكل خاص، إذ كان يرى أفلاطون أن مهمة الثقافة هي إعداد السادة المهذبين… هكذا بدأت اللجنة عملها.
“الجميع في المهنة الآن أصبحوا خائفين على أكل عيشهم لذا لا نتوقع أي تضامن مع مواقف فردية للفنانين في أزمات مهنية كحالة غادة عبدالرازق أو شخصية كحالة رانيا يوسف، فالفنانون لم يتضامنوا لشعورهم بالرعب من حصار الدولة إنتاجياً في الفترة الأخيرة، والنقابة نفسها تقودها أجهزة الدولة لفرض الوصاية على هذه الشريحة” تقول رمضان في تحليل للمشهد الأخير.
أما إسلام فلا يبدو مندهشاً من تركيبة المشهد الحالي، فكلما انخفض سقف الحريات في البلاد، قل فيها الإبداع وتضاءل الإنتاج الفني وخضع السوق لعملية تأميم وإعادة توجيه مسار من قبل الدولة، لكنه لا يتوقع استمرار هذه الحالة في ظل وجود أدوات حديثة، مثل شبكة “نتفليكس” الأميركية التي تقدّم عروضاً حصرية في السينما والتلفزيون، وهو ما حدث مع انسحاب الصحافة الورقية أمام المواقع الإلكترونية وتأثرها بمواقع التواصل الاجتماعي.
تابعونا
- بعد ليلة جنسية مع شقراء.. مساعد نائب رئيس وزراء أستراليا يتقدم باستقالته
- تعرفوا على قنبلة الاغراء الهندية "شروتي حسن"
- إميلي راتاجكوسكي تتموضع عارية في كوكتيل صور للمصور الفوتوغرافي جوناثان لادر
- وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب والقتلِ والرمي بالمجاري
- طائفة الأميش في أميركا الشمالية.. يعزلون أنفسهم عن العالم ويرفضون التكنولوجيا ويتكاثرون بمعدلات مرتفعة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما وللمجتمع
- بالفيديو: بعد أن أثارت الجدل بظهورها مع عضو مجلس الدولة العُماني.. دلع حليمة بولند مع شيخ إماراتي
- وفاة حسن كامي.. الأوبرالي الذي غنى على مسارح السوفيت
- هيفا وهبي تحدث ضجة.. وهذا طولها ووزنها
- انتهاء المرحلة الأخيرة من تصوير مسلسل عطر الشام في جزئه الرابع
- بعدما اتهمتها بأنها ترغب بالإنتقام من والدتها.. ابنة هيفا ترد على نضال الأحمدية.. "بيكفي فتنة"
- سحب دعوى "خدش الحياء العام" بحق رانيا يوسف بعد اعتذارها
- كارلا حداد تنشر صورة لها بحذاء فقط..
- اطلالة هيفا وهبي تثير الجدل!
- رانيا يوسف تُواجه عقوبة الحبس رغم اعتذارها!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)