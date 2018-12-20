- في أحدث إطلالة لها.. كايلي جينر ترتدي فستان لمصمم كويتي
- رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل "أدمنتْ" إثارة الجدل؟!
- غزو الجرذان واشنطن... وصولا إلى حديقة البيت الأبيض
- حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا... "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه"
- إشعار من آبل لمستخدمي آيفون يثير سخطهم.. لماذا؟
- وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا
- أستراليا: مطار هوبارت يئن تحت تدفق السائحين الى تزمانيا
- استراليا تعتمد علاجاً فعالاً جديداً للسرطان
- استراليا ترفض اتفاق الهجرة العالمي ونيوزلندا توافق عليه
- اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
- موسكو طلبت من دمشق وطهران تسهيل ولادة الحكومة رافضة تصوير انتصار فريق في سورية غلبة في لبنان
- ولادة حكومية في «حقل ألغام»: كيف تحلحلت وماذا عن البيان الوزاري؟
- مراهنة على إصدار الحكومة اللبنانية غدا أو السبت رغم خلاف بين النواب السنة على بروز مرشح جديد
- أزمة الكتائب: هل يهرب سامي الجميّل إلى الفيدرالية؟
- نبرة إسرائيلية عالية في مجلس الأمن... والتوقعات محدودة
- طريق الحكومة اللبنانية العتيدة مزروعة بـ... الأفخاخ
- توقعات الأبراج ليوم December 20, 2018
- «اللقاء» بانتظار كرامي لإكمال ترشيحاته.. والخيار لرئيسي الجمهورية والحكومة
- واشنطن تدعم حكومة لبنان المقبلة رغم تزايد نفوذ حزب الله السياسي
- الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 من 3)
- واشنطن تبدأ سحب قواتها من سوريا وسط ترحيب روسي
- التشكيلة المرجحة للحكومة اللبنانية الجديدة
- أربَعةُ أسبابٍ خَلف قرار ترامب المُفاجِئ سَحب قُوّاتِه مِن سورية.. ما هِي؟ وهَل عقَد صفقة مع أردوغان يكون الأكراد ضَحيّتها أم أنّه يستَعِد لحَربٍ ضِد إيران؟ ولِماذا لا نَستبعِد تَوريطًا للسعوديّة والإمارات لتَعويضِ هذا الانسِحاب مادِيًّا وبَشَرِيًّا؟
- التحدي الإسرائيلي للتطبيع في المنطقة
- نتنياهو للبنانيين: حزب الله يعرضكم للخطر
- صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي
- الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع تركيا منظومة "باتريوت"
- مصادر: الحكومة اللبنانية تعلن السبت على أبعد تقدير
- فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما وللمجتمع
- نائب يهرب دخّان
- الدوري الاميركي للمحترفين: انتصار جديد لدنفر وسقوط ليكرز
- اليونان تتبنى ميزانيتها الأولى بعد خروجها من الأزمة المالية
- ضوء دولي للتأليف.. وواشنطن تتخوف من تنامي القوة السياسية لحزب الله داخل لبنان
- الترتيبات الأخيرة لإنجاز الولادة الحكوميّة
- "حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"!
- وقائع قصة التسوية الحكومية
- "المتفجّرات" المرافقة للحكومة
- حكومة في الأمتار العشرة الأخيرة
- نجيب ميقاتي.. كاسحة ألغام لضمان سلامة البلد
- بعد ليلة جنسية مع شقراء.. مساعد نائب رئيس وزراء أستراليا يتقدم باستقالته
- أستراليا: سباق بين الحكومة والمعارضة على السخاء بمليارات الدولارات عشية الانتخابات
- أستراليا: مكافحة الفساد تداهم مكاتب حزب العمال في نيو ساوث ويلز
- طائفة الأميش في أميركا الشمالية.. يعزلون أنفسهم عن العالم ويرفضون التكنولوجيا ويتكاثرون بمعدلات مرتفعة
- خطوبة طفلين بمصر تثير ضجة (فيديو)
- تعرف على "سر الخلود" الذي تخفيه قناديل البحر
- شلالات "وادي الريان" بمصر.. مياه تداعب الصخور
- إقناع "حزب الله" حلفاءه بالتسوية وتولي ابراهيم المخرج رفع التوقعات بولادة الحكومة اللبنانية آخر الأسبوع
- إعلان الحكومة اللبنانية يحسمه الاتفاق على ممثل «سنة 8 آذار» الجمعة
- دخول أميركي في لحظة التأليف: مخاوف من تنامي قوّة حزب الله
- الحكومة قبل الميلاد
اخترنا لكم
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
-
قاسم سليماني وحزب الله يتحضّران للحرب على ...الكاتب:
-
أول إجراء رسمي ضد رانيا يوسف بعد ...الكاتب:
رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل "أدمنتْ" إثارة الجدل؟!
من الواضح أن الفنانة المصرية رانيا يوسف استلذت فكرة إثارة الجدل حولها والظهور لتكون محل جدل الجمهور باستمرار.
فمنذ واقعة الفستان الشهيرة والتي جعلتها تتصدر قائمة الأكثر تداولًا في غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي وأوصلتها للصحافة العالمية، حرصت يوسف على عدم الغياب عن الجمهور والمواقع الاخبارية تحت مبدأ "أنا أثير الجدل.. انا هنا"، إذ خضعت يوسف منذ حادثة الفستان إلى 4 جلسات تصوير مُختلفة.
أولى هذه الجلسات ظهرت فيها يوسف بإطلالة رسمية مُحتشمة بقميص أبيض وقبعة سوداء، إلا أن الجلسة أثارت الجدل؛ لأنها كانت داخل حوض سباحة.
وعادت يوسف للجرأة في جلسة التصوير الثانية والتي خضعت لها لصالح إحدى المجلات العالمية، إذ ارتدت فيها توبا أسود مكشوفا بشكل كبير من ناحية الصدر مع تنورة بنفس لون التوب "الأسود".
أما ثالث جلسة تصوير فقد ذهبت يوسف لخيار وستايل مُختلف، إذ ارتدت قفطانا باللون المشمشي، ظهرت فيه بإطلالة مُحتشمة جدًا، أثارت إعجاب جمهورها.
وآخيرًا وليس آخرًا "على ما يبدو" خضعت مؤخرًا يوسف لجلسة تصوير بفُستان طويل ومُحتشم باللون الأبيض، بدت فيه كالعروس بسبب لون الفستان.
ويبدو ان يوسف وبعد إعلانها انها مُرشحة للمشاركة في فيلم عالمي بعد أزمة الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي لن تتوقف عن الظهور كل فترة بلوك مُختلف والتواجد على صفحات المواقع الإخبارية.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل "أدمنتْ" إثارة الجدل؟!
- فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما وللمجتمع
- بالفيديو: بعد أن أثارت الجدل بظهورها مع عضو مجلس الدولة العُماني.. دلع حليمة بولند مع شيخ إماراتي
- وفاة حسن كامي.. الأوبرالي الذي غنى على مسارح السوفيت
- هيفا وهبي تحدث ضجة.. وهذا طولها ووزنها
- انتهاء المرحلة الأخيرة من تصوير مسلسل عطر الشام في جزئه الرابع
- بعدما اتهمتها بأنها ترغب بالإنتقام من والدتها.. ابنة هيفا ترد على نضال الأحمدية.. "بيكفي فتنة"
- سحب دعوى "خدش الحياء العام" بحق رانيا يوسف بعد اعتذارها
- كارلا حداد تنشر صورة لها بحذاء فقط..
- اطلالة هيفا وهبي تثير الجدل!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)