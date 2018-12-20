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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل "أدمنتْ" إثارة الجدل؟!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: فوشيا
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 141
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رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل &quot;أدمنتْ&quot; إثارة الجدل؟!

من الواضح أن الفنانة المصرية رانيا يوسف استلذت فكرة إثارة الجدل حولها والظهور لتكون محل جدل الجمهور باستمرار.

 

فمنذ واقعة الفستان الشهيرة والتي جعلتها تتصدر قائمة الأكثر تداولًا في غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي وأوصلتها للصحافة العالمية، حرصت يوسف على عدم الغياب عن الجمهور والمواقع الاخبارية تحت مبدأ "أنا أثير الجدل.. انا هنا"، إذ خضعت يوسف منذ حادثة الفستان إلى 4 جلسات تصوير مُختلفة.

 

أولى هذه الجلسات ظهرت فيها يوسف بإطلالة رسمية مُحتشمة بقميص أبيض وقبعة سوداء، إلا أن الجلسة أثارت الجدل؛ لأنها كانت داخل حوض سباحة.

 

 

وعادت يوسف للجرأة في جلسة التصوير الثانية والتي خضعت لها لصالح إحدى المجلات العالمية، إذ ارتدت فيها توبا أسود مكشوفا بشكل كبير من ناحية الصدر مع تنورة بنفس لون التوب "الأسود".

 

 

أما ثالث جلسة تصوير فقد ذهبت يوسف لخيار وستايل مُختلف، إذ ارتدت قفطانا باللون المشمشي، ظهرت فيه بإطلالة مُحتشمة جدًا، أثارت إعجاب جمهورها.

 

 

وآخيرًا وليس آخرًا "على ما يبدو" خضعت مؤخرًا يوسف لجلسة تصوير بفُستان طويل ومُحتشم باللون الأبيض، بدت فيه كالعروس بسبب لون الفستان.

 

 

ويبدو ان يوسف وبعد إعلانها انها مُرشحة للمشاركة في فيلم عالمي بعد أزمة الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي لن تتوقف عن الظهور كل فترة بلوك مُختلف والتواجد على صفحات المواقع الإخبارية.

المصدر: فوشيا

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