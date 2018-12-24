بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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من جديد وفي فترة قصيرة عادت، الفنانة المصرية رانيا يوسف، لتكون الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت رانيا يوسف على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لها، قالت إنها بمناسبة الكريسماس.

وارتدت رانيا يوسف فستانا أخضر هذه المرة، وفوق رأسها تاج مرصع.

وقبل أيام أثارت رانيا الجدل في حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست"، حيث أطلت بفستان ذهبي مفتوح.

ثم خرجت الفنانة المصرية في برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري، عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر"، لتبرير ظهورها بهذا الفستان المثير للجدل من جديد.

وتصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" في مصر خلال الفترة الماضية، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".

ودافعت رانيا يوسف في برنامج "الحكاية" أيضا عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو بطانته.

وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".