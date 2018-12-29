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بطلة "الزين اللي فيك" تنهار باكية.. وتكشف مخاوفها المستقبلية
انهارت الممثلة المغربية، لبنى أبيضار، باكية، خلال حوارها مع قناة تلفزيونية، تحدثت فيه عن دورها الجريء في فيلم "الزين اللي فيك" ومخاوفها المستقبلية.
وكانت أبيضار قد تعرضت، قبل 3 سنوات، لانتقادات لاذعة، بسبب دورها في الفيلم، الذي رأى فيه البعض أنه "إساءة للمرأة المغربية"، وأنه تجاوز كل أخلاقيات العمل الفني.
وظهرت الممثلة المغربية في مشاهد جريئة، خلال أدائها دور "فتاة ليل" في الفيلم السينمائي، الذي حصد جوائز في دول أوروبية، وتم منعه من العرض في دور السينما بالمغرب.
وقالت أبيضار، خلال استضافتها في قناة "فرانس 24"، إنها تخشى من أن تتسبب مشاركتها في "الزين اللي فيك" في أزمة نفسية لابنتها.
وأضافت أن مشاركتها في الفيلم لم يكن بالأمر السهل، حيث جلبت لها العديد من التهديدات والمشاكل النفسية، لاسيما وأن بعض لقطات الفيلم جرى نشرها في مواقع إباحية.
وتابعت "المقاطع ما تزال منتشرة بالمواقع ولن تحذف أبدا، وأخاف أن يؤثر هذا الأمر على ابنتي مستقبلا"، ثم ذرفت الدموع على الهواء.
وكشفت أبيضار أنها تعرضت آنذاك لكم هائل من التهديدات والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها تغادر المغرب وتقرر الاستقرار في فرنسا.
مقاطع جريئة من "الزين اللي فيك"
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