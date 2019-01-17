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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

نيللي تحتفل بعيدها السبعين

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 102
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احتفلت الفنانة الكبيرة نيللي بعيدها السبعين، وسط لفيف من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء داخل أحد المقاهي الكبرى بالقاهرة.

 

حضر الحفل عدد من الفنانين أمثال نرمين الفقي وإيناس مكي وحسناء سيف الدين وأحمد هارون ورولا أسير، ومن الإعلاميين تامر أمين، وفيروز المرزوقي ومها عبدالكريم ومنة قطب.

 

كما حضر من صنّاع السينما والتليفزيون المنتجان محمد رفاعي وأيمن شاهين والمخرج خالد بهجت، إضافة إلى سيدات الأعمال ليلى شتاء، والدكتورة غادة فهمي ومنار نبيل وإسلام الجندي والمنتج الكبير رائد ترك وزوجته.

 

يذكر أن نيللي لم تقدم أي عمل فني منذ أكثر من 10 سنوات وذلك لرفضها الدائم التعاون مع جيل الشباب.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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