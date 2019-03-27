القائمة طويلة... مشاهير اتُّهموا بالتهرب الضريبي

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القائمة طويلة... مشاهير اتُّهموا بالتهرب الضريبي
قضت محكمة جنح التهرّب الضريبي في العاصمة المصرية القاهرة، بمعاقبة الفنان المصري تامر عاشور، بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة التهرّب الضريبي بقيمة 183.269 ألف جنيه، لإخفائه إدارة وأرباح التعامل مع شركة "آرت استوديو"، و"الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، و"شركة روتانا للتوزيع الفني".
تامر عاشور انضم إلى قائمة طويلة من الفنانين المتهمين بالتهرّب الضريبي في مصر، وإخفاء إيراداتهم، وعلى رأسهم عادل إمام الذي دخل في أزمة مع الضرائب العام 2014، بعدما أحالته وزارة المال، إلى النيابة وتم التصالح مع الضرائب، ليعلن وكيل وزارة المالية تسديد الزعيم 5 ملايين و400 ألف جنيه.
كما تضم القائمة المطرب تامر حسني، الذي اتهم بإخفاء مليونين و85 ألف جنيه مصري، عن مأمورية الضرائب العامة، وهو ما جعل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم تتعقبه.
الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده، ظهرت في القائمة بعدما أحالت وزارة المالية ملفها إلى نيابة الأموال العامة، وسجّلت لها قضية تهرب ضريبي في النيابة.
انضم الفنان أحمد مكي إلى قائمة النجوم المتهربين من دفع الضرائب في العام 2017 حيث سدّد مبلغاً قيمته 130 ألف جنيه برغم أن دخله السنوي بلغ 15 مليون جنيه سنوياً، كما ضمّت القائمة الفنانة بشرى بسبب عدم تقديمها إقرارها الضريبي فأحالتها وزارة المالية في حزيران العام 2014، للنيابة، بتهمة تهرّب ضريبي وصلت قيمته إلى 450 ألف جنيه.
اتهم الفنان محمد رمضان، بإخفاء 29 مليون جنيه حصل عليها بشيكات من شركة "الصباح" و"قناة النهار"، وطولب بدفع 9 ملايين جنيه قيمة ضرائب وتعويض وغرامات تأخير، ليدخل في نزاع مع هيئة الضرائب.
الفنانة روبي، أحد نجوم التهرّب الضريبي في مصر، حيث دخلت في أزمة مع الضرائب عن أجرها من فيلم "الوعد" ودفعت مليوناً و270 ألف جنيه.
كما اتهمت الراقصة صافيناز، العام 2014، بتهربها من تسديد ضرائب قدرها 650 ألف جنيه، وذلك بعدما وقّعت عقداً مع أحد فنادق الجيزة، بقيمة 480 ألف جنيه عند قدومها لمصر، وتمّت زيادة قيمة العقد بعد مشاركتها في المسلسلات والأفلام من دون أن تبلغ مصلحة الضرائب عن تعاملاتها المالية.
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