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ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 40
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ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

تعرّضت النجمة اللبنانية ميريام فارس لحملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصورة الأخيرة التي نشرتها على حسابها الرسمي على "إنستغرام".

 

وفي التفاصيل أنّ ميريام ظهرت نائمة على الأرض وتستعرض قوامها، ما اعتبره البعض خطوة جريئة.

 

وكانت ميريام قد تعرضت منذ ايام لانتقادات مماثلة بسبب صورة نشرتها ظهرت فيها بروب الاستحمام كدعاية لأحد الفنادق الشهيرة.

 

يُشار إلى أنّ ميريام عادت إلى الساحة بعد شهور غياب، حيث انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قضيها انبساط"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع هاني ربيع، والأغنية من بين أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل حاليًا على اختيار أغانيه، ومن المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة.

 

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