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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

أصغر عارضة أزياء سورية: رفضت عروضا درامية... وأطمح للعالمية

آخر تحديث: منذ 42 من الدقائق
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 121
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كشفت عارضة الأزياء السورية إنجي الصالح، عن رفضها مؤخرا عدة عروض للمشاركة بمسابقات للجمال في سوريا ولبنان وبعروض تمثيل في مسلسلات الدراما السورية.

 

وأشارت الصالح إلى أن معظم ما تلقته من عروض حتى الآن لا يرقى لطموحها الذي يشدها للوصول إلى دور الأزياء العالمية.

 

وقالت عارضة الأزياء، ابنة الـ19عاما لوكالة "سبوتنيك": إن هدفها الرئيس هو التركيز على مجال عرض الأزياء بغية الوصول إلى أهم دور عرض الأزياء العالمية، مؤكدة امتلاكها لمقومات ومواصفات عارضات الأزياء العالمية.

 

وكشفت الصالح أن كافة العروض التي قامت بتصويرها حتى الآن كانت في سوريا، وأنها لمنتجات سورية تم الترويج لها على سلسلة من جلسات التصوير، ملقية باللائمة على الحرب التي حالت دون قدرة الكثير من المواهب السورية على الانتشار خارج الحدود.

 

ورأت الصالح أنه خلال السنوات الماضية ظهر عدد كبير مما يسمى "الموديل" هدفهم الرئيس الشهرة فقط من خلال جلسات تصوير تجاوز بعضها حد الجرأة، مشيرة إلى أن مهنة عرض الأزياء لا تتطلب فقط اختيار ملابس جريئة فهنالك، معايير خاصة بها مثلها مثل أي مهنة أخرى.

 

وأكدت الصالح أن عرض الأزياء والوصول للشهرة المحلية والعالمية هو حلم طفولتها، وأنها تطمح للتمثيل في الدراما السورية لكونها تتمتع بالموهبة والجرأة اللازمة للوصول إلى عالم النجومية "ولكن العروض التي قدمت لي حتى الآن لا ترقى لمستوى طموحاتي"، بحسب ما أكدت في حديثها لـ"سبوتنيك".

 

وأشارت الصالح أنها في صدد تأسيس شركة تسويق إعلاني وقد جمعت لهذه الغاية كادرا متخصصا بأعمال التصميم والمونتاج الإعلامي بطريقة احترافية لتصل إلى شريحة الزبائن المطلوبة.

المصدر: sputniknews

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