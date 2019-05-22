قُبلة شاذة بين الممثلتين المغربيتين لبنى الزبال ونسرين الراضي تغضب المغرب

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أشعلت قُبلة بين الممثلين المغربيتين '' لبنى الزبال ونسرين الراضي''، المغرب وسادت حاالة من الغضب بين المغربيين مساء أمس الثلاثاء، وذك بعد وصف المغربيين لها بـ(الشاذة)، حيث قبلت الممثلتين بعضهن البعض من الفم، في صورة حميمية أمام أنظار العالم، على السجادة الحمراء في مهرجان (كان السينمائي) في فرنسا.

ورفضت فئة كبيرة من أبناء الشعب المغربي، ذلك التصرف من نسرين الراضي، مؤكدين أنها كانت تمثل المغرب جميعًا في مهرجان كان وأن ذلك التصرف الشاذ منها يعبر أيضًا عن المجتمع المغربي، وكان يجب عليها ألا تقوم به.

كما وجه المغربيون الغاضبون منها تهمة تشجيع المثلية في المغرب، مشيرين إلى أنها من الممثلات المعروفات اللواتي لهن دورًا بارزًا في الدراما المغربية، وأنا ما قامت به يمثلها شكلًا ومضمونًا.

وأكدوا أنه على الرغم من أن لبنى الزبال مستقرة الآن في بلجيكا، إلا أنها من أصول مغربية وتعلم جيدًا العادات والتقاليد، والتعاليم الدينية التي ترفض تصرفهن معًا، وكانت القبلة بينهن بعد عرض فيلم (آدم) المغربي، من ضمن الأفلام الأجنبية الذي يناقش حال السيدات العازبات ومشاكلهن خلال تربية أبنائهن.