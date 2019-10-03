هيفاء وهبي تطلق العنان لإثارتها بالأزق القصير!

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اشتعلت مواقع السوشيال ميديا بصور إطلالات هيفاء وهبي في أحدث حفلاتها والتي تميزت بجرأة تصميماتها التي تحمل توقيع ميخائيل شمعون، حيث تعرضت لانتقادات من بعض متابعيها عبر "انستقرام".