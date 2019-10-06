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الرئيسية | مشاهير | مشاهير العرب | ياسمين صبري تستعد لمغادرة مصر
المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

ياسمين صبري تستعد لمغادرة مصر

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 25 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 125
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ياسمين صبري تستعد لمغادرة مصر

كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن الكثير من الحقائق الصادمة لجمهورها عبر خاصية الستوري بموقع إنستغرام، مؤكدة أنها قررت مغادرة مصر والاستقرار في دولة أخرى لم تحددها صراحة ولكنها ألمحت لتواجدها في لندن.

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