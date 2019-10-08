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هيفاء وهبي ترتدي فستانا قصيرا وتعلن عما تحتاجه

آخر تحديث: منذ 18 من الدقائق
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مرتدية فستانا برتقاليا قصيرا، وأعلنت في تدوينة "عما تحتاجه".

 

ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورتين لإطلالتها الجديدة في جلسة تصوير جديدة، التي ارتدت فيها فستانا ضيقا قصيرا باللون البرتقالي الغامق، مزين بخطوط عشوائية سوداء اللون.

 

وأرفقت هيفاء وهبي صور إطلالتها الجديدة، بتدوينات قصيرة، قالت في إحداها: "القادة لا يتم صناعتهم، إنما هم من يصنعون أنفسهم".

 

وقالت الفنانة اللبنانية في التدوينة الثانية: "كل ما أحتاجه هو صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق"، وأرفقتها بإيموجي "غمزة".

 

وحازت الصور التي نشرتها الفنانة هيفاء وهبي على قدر كبير من الانتشار عبر مواقع التواصل، حيث حصلت صورتاها على أكثر من 211 ألف إعجاب، وأكثر من 3 آلاف تعليق عبر حسابها على "إنستغرام".

المصدر: sputniknews

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