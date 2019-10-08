هيفاء وهبي "تَضْرُبُ" من جديد بـ"هوت شورت" يحبس الانفاس!

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Girls just wanna have sun ???? #photoshoot #streetstyle #beauty #HaifaWehbe Photo by: @david_abdallah
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