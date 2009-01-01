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هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟
شوهدت الفنانة المصرية حلا شيحة إلى جانب أحد رجال الأعمال البارزين في أحد المطاعم الفاخرة التابعة لأحد فنادق القاهرة.
وكشفت بعض المصادر الصحافية أن شيحة تعيش قصة حب منذ أشهر مع رجل الأعمال، والذي يعد من أهم المطورين العقاريين في مصر، إذ يمتلك العديد من المشروعات العقارية داخل مصر.
وأضافت المصادر أن رجل الأعمال الشهير هذا كان قد أهدى شيحة فيلا في الكومباوند الخاص به، فيما لم يتم الكشف عن هويته بشكل رسمي وفيما إذا كانت علاقتهما جدية وستنتهي بالزواج.
وأثارت هذه الأخبار العديد من التكهنات حول متى بدأت العلاقة، وفيما إذا كانت شيحة قد انفصلت عن زوجها بسببها او أنها بدأت بعد الانفصال.
وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت عودتها للفن بعد سنوات طويلة من الاعتزال وارتداء الحجاب، كما صدمت جمهورها بخلعها للحجاب وإعلان طلاقها من زوجها الأجنبي الشيخ يوسف ووالد أبنائها.
وتعرضت شيحة لهجوم كبير من الجمهور بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات طويلة، فيما دافع عدد كبير منهم عن قرارها معتبرًا إياه بالحرية الشخصية.
وشاركت الفنانة العائدة من الاعتزال بأول أعمالها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "زلزال" إلى جانب الفنان المصري محمد رمضان.
وتعرضت الفنانة المصرية لهجوم كبير منذ فترة عودتها للفن وخلعها الحجاب، بسبب إطلالاتها الجريئة والصادمة، بالإضافة لظهورها في أكثر من فيديو وهي تتراقص، كما أنها تعرضت للهجوم بعد انتشار صور لها تُظهر تغيير في شكلها مما أثار التساؤلات حول إجرائها عمليات تجميل جديدة بعد العودة للفن.
وعلى صعيد مختلف من المفترض أن تشارك الفنانة حلا شيحة في أول أعمالها السينمائية بعد العودة من الاعتزال إلى جانب الفنان المصري تامر حسن من خلال فيلمه الجديد "مش أنا".
كما لم تكشف بعد عن العمل الذي ستنافس فيه بالموسم الرمضاني المقبل، وفيما إذا كانت ستخوض بطولة مطلقة أم ستشارك في البطولة النسائية في احد الأعمال الدرامية.
يُذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة هي شقيقة الفنانة هنا شيحة وكانت قد اعتزلت التمثيل وهي في أوج نجاحها وارتدت الحجاب والنقاب.
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- هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟
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