مشاهير

مشاهير العالم مشاهير العرب مشاهير بوليوود مشاهير اتراك الاكثر اثارة فضائح المشاهير والفنانين فضائح السياسيين والشأن العام

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير | مشاهير العرب | مصر.. القبض على سما المصري بعد نشرها "صورا فاضحة"
المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, فضائح المشاهير والفنانين, منوعات, الاخيرة

مصر.. القبض على سما المصري بعد نشرها "صورا فاضحة"

آخر تحديث: الجمعة, 24 نيسان / أبريل 2020, 11:58:PM
المصدر: RT
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 228
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

أمر النائب العام المصري بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها.

 

وجاء قرار النائب العام، بعدما تقدم المحامي فهمي بهجت ببلاغ ضدها يتهمها بنشر صور وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تثير الغرائز.

 

وقال بهجت في بلاغه الذي تضمن 48 مقطع فيديو تحتوي على أفعال فاضحة، إن الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط، بهدف تحقيق المكاسب المالية والشهرة من المشاهدات التي يحققها الجمهور، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق ضد سما المصري وتقديمها للمحاكمة استنادا لحافظة المستندات المؤيدة إبلاغه.

 

ويأتي هذا البلاغ بعد ساعات من قرار النائب العام حبس المتهمة حنين حسام عبد القادر صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا" والمشهورة بـ"هرم مصر الرابع" على ذمة التحقيق.

 

الصور المرفقة سما المصري تكشف عن "فرجها" في الحمام.

المصدر: RT

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)