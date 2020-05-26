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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

من مستشفى العزل.. أول صورة لرجاء الجداوي

آخر تحديث: منذ 44 من الدقائق
المصدر: العربية نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 45
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من مستشفى العزل.. أول صورة لرجاء الجداوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وظهرت الجداوي في غرفة عادية وليس في العناية المركزة، ممسكة بالمصحف من أجل قراءة القرآن، وإلى جوارها أحد الأشخاص وهو يرتدي الكمامة والقفازات.

 

 

إلى ذلك قال نقيب الممثلين، أشرف زكي، لـ"العربية.نت" إن الصورة توحي أن حالتها الصحية مستقرة.

 

ويتم الترويج للصورة على أنها الأولى التي يتم التقاطها للفنانة داخل المستشفى.

 

يذكر أن الجداوي كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، التي باتت تنخفض بشكل تدريجي حتى باتت مستقرة، ولم يستدع الأمر وضعها على جهاز للتنفس الصناعي.

 

وقد أعلن عن إصابة رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاماً، بكورونا في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعدما تم إجراء مسحة لها وثبت إيجابيتها.

 

كما جرى نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة تطورات حالتها الصحية. وتم التأكد من سلبية المقيمين معها في المنزل وخلوهم من الفيروس.

 

إلا أنها كانت مخالطة لزملائها في مسلسل "لعبة النسيان"، حيث انتهى التصوير الأربعاء الماضي، وهو ما دفع جميع من خالطوها إلى اللجوء للعزل المنزلي لمدة 14 يوماً بالتنسيق مع نقابة الممثلين، على أن يتم إجراء مسحات في حال ظهور أعراض.

المصدر: العربية نت

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