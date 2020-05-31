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زينة تنتصر في معركتها.. محكمة مصرية تُلزم أحمد عز بدفع 50 ألف دولار مصروفات دراسية لتوأمه منها
قضت محكمة مصرية، السبت 30 مايو/أيار 2020، بإلزام الممثل المصري أحمد عز، بدفع مبلغ 41 ألف جنيه إسترليني (50 ألفاً و608 دولارات أمريكية)، قيمة مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة.
تشمل تلك المصاريف العامين الدراسيين (2018-2019)، و(2019-2020)، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
كما جاء في قرار محكمة أسرة مدينة نصر، إلزام أحمد عز بدفع مبلغ 42 ألفاً و350 جنيهاً مصرياً إضافياً، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وكذلك التكفل بمصاريف وأتعاب المحاماة.
كانت زينة قد طالبت أحمد عز في دعوى قضائية بدفع مصروفات دراسية قدرها 41 ألف جنيه إسترليني عن عامَي 2019 و2020.
وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، قدَّم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحرّيات حول ممتلكات وأعمال الفنان أحمد عز الأخيرة وأجورها.
ذكر الموقع أن ثروة الممثل المصري شملت 12 مليون جنيه، من دخله من أحد المسلسلات، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه أخرى من ظهوره في أحد الإعلانات، بجانب بعض المبالغ التي تقاضاها عن مشاركته في بعض الأفلام والمسلسلات الأخرى.
طعن زينة: كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدَّمت طعناً بالاستئناف على الحكم؛ لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدَّم الأخير استئنافاً طلب خلاله تخفيض مبلغ النفقة.
هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ إليها عز وزينة إلى القضاء، فقد اعتادا المثول أمام المحاكم منذ العام 2014، بعدما رفض عز الاعتراف بنَسَب طفليه.
زفاف زينة: لم يُقَم حفل زفاف لزينة، ولم تصبح علاقتها مع أحمد عز حديث الناس والصحافة إلا عندما قدمت من أمريكا في العام 2014، حاملةً توأمين بشهادتي ميلاد أمريكيتين، تحملان اسم أحمد عز، بالإضافة إلى وثيقة من السفارة المصرية بأمريكا.
قامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولها بتدوين أنها وصلت برفقة طفلين دون تحديد اسم الأب، على أن تقوم زينة لاحقاً باتخاذ الإجراءات القانونية في مصر، لتحديد النسب واستخراج أوراق رسمية للطفلين.
نَسَب الأطفال: كثُرت الشائعات بعد ذلك حول علاقة أحمد عز بالفنانة المصرية، وأصبح الاثنان حديثاً دسماً في جلسات النميمة في الوسط الفني، إلى أن قامت زينة بتقديم بلاغ إلى النيابة ضد عز، الذي رفض الاعتراف بنَسَب ولدَيه.
استمرَّ الأخذُ والردُّ بين الطرفين في المحاكم، حيث رفض أحمد عز أكثر من مرة القيام بتحليل الـDNA لتحديد النسب، وتراشق الاثنان الاتهامات، في ظل تهرب عز الدائم وتغيُّبه عن جلسات المحكمة أكثر من مرة بشتى الذرائع.
إلى أن قضت محكمة الأسرة في مدينة نصر في العام 2015 بإثبات نسب توأم الفنانة زينة لوالدهما الفنان أحمد عز، حاسمةً بذلك جدلاً استمرَّ لحوالي عام ونصف العام.
بالرغم من الحكم لصالح زينة فإن عز لم ييأس، وقدَّم طعناً على قرار المحكمة، إلا أن الطعن قوبل بالرفض، الذي جعل عز يفقد أمله الأخير في قضية نَسب ولديه.
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- زينة تنتصر في معركتها.. محكمة مصرية تُلزم أحمد عز بدفع 50 ألف دولار مصروفات دراسية لتوأمه منها
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