مشاهير

مشاهير العالم مشاهير العرب مشاهير بوليوود مشاهير اتراك الاكثر اثارة فضائح المشاهير والفنانين فضائح السياسيين والشأن العام

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير | مشاهير العرب | حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!
المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات, تقارير بالفيديو

حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: RT
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 125
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!

نشرت عارضة الأزياء اليمنية الروسية مريم ناظم، مقطع فيديو على حسابها في تطبيق "سناب شات"، وهي تبكي بشدة بعد أن علمت أن حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" تمت قرصنته وحذف كل محتوياته.

 

وظهرت ناظم في المقطع وهي تبكي بشدة بعد ضياع الكثير من صورها، التي لا تمتلك نسخا عنها، بالإضافة إلى إلغاء متابعة كل من تعرفهم على التطبيق، وهو ما يعني ضياع مجهود 3 سنوات من العمل على "إنستغرام".

 

وكانت مريم ناظم احتفلت منذ أيام قليلة بزفافها في أجواء ساحرة بدت فيه كالأميرات.

 

وحصدت الحسناء اليمنية آلاف المتابعات والإعجابات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الأنيقة وجمالها الفريد. ومريم ناظم فتاة لأب يمني وأم روسية الجنسية.

 

وهي أول عارضة أزياء يمنية في العالم، تعيش في حاليا في أوزباكستان، وتحمل الجنسيتين اليمنية والروسية.

 

 

المصدر: RT

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)