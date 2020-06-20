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بالفيديو.. رولا يموت تستحم عارية تماماً!
صدمت رولا يموت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو نشرته وبدت عارية وهي تستحم بالمياه في منتجع صحي، وعلقت كاتبة :"تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي".
وما ان نشرت الفيديو القصير حتى ارتفع عدد المشاهدين بشكل كبير على صفحتها، وكثرت التعليقات بين معارضين لمنشوراتها ومنتقدين لجرأتها، وبين القسم الآخر المؤلف من محبيها الذين يستمتعون بمنشوراتها، ولو ان البعض يعتبر انها تدخل ضمن الايحاءات الجنسية والمخلة بالآداب.
من ناحيتها لا ترد رولا يموت على كل من ينتقدها، وتتجاهل التعليقات السلبية بحقها.
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My Gold Booty pampering SPA time ???????? #rolayammout #singer #star #queen #diva #mistress #mydubai #sexyBooty الفخامة والطبقة المخملية بالجمال و الأنوثة والإغراء ???????????? ماشالله خلقة الله لا شفط ولا نحت ولا ربط معدة ولا Bulimia nervosa ولا شي الحمدالله يا رب وماشالله ناعم ومكثر ???????????????????????????????????????? #من التراب وإلى التراب نعود ????❤️
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- بالفيديو.. رولا يموت تستحم عارية تماماً!
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