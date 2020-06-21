- صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما
- صندوق النقد ضحية الكباش الداخلي... من يقود الحكومة والبلاد؟
- القاهرة تلوّح ب"تدخل مباشر" في ليبيا وأنقرة تطالب قوات حفتر بالانسحاب من سرت
- تعرّض أشخاص للطعن بمدينة ريدينغ البريطانية واعتقال مشتبه به
- توجيه تهمة التعامل مع إسرائيل لناشطة هاجمت عون و«حزب الله»
- نعي إعلامي للقاء «بعبدا».. والخلاف على أرقام خسائر الدولة يضع بري في مواجهة عون ودياب
- مخاوف متعاظمة في لبنان... «النموذج الفنزويلي ها أنا قادِم»
- لبنان : هل تكون كندة الخطيب زياد عيتاني آخر؟
- لكنْ أي شرق نتوجه إليه وننغمس فيه؟
- باسيل يعلّق لبنان على مشجب الصفقة الإيرانية الأميركية
- طواحين الثورة
- كنعان "قارئ مبكّر" لتطوّرات أرقام المنطقة
- يوم قرأ عبد الحليم في فنجان حسان دياب
- سلاح حزب الله قضيّة لبنان
- توقعات الأبراج ليوم June 21, 2020
- قاض أميركي يسمح بنشر كتاب بولتون وترامب يعتبر أن مستشاره السابق "خرق القانون"
- بالفيديو.. رولا يموت تستحم عارية تماماً!
- باسيل: “ما بدّي أعمل رئيس”… بدنا نحارب الفساد!
- برهوم و"راجح" وبياع الخواتم!
- أستراليا: فيكتوريا تعيد فرض قيود كورونا وسط تزايد عدد الإصابات
- بالفيديو: “اصفعه هكذا” قالها ثم تعالت الضحكات! فيديو لشرطي يجبر مهاجرَيْن عربيين بإيطاليا على ضرب بعضهما
- مصر تطلب تدخُّل مجلس الأمن: مياه النيل قضية وجودية لنا.. إثيوبيا: سنملؤه باتفاق أو من دونه
- الصين تنفي مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية استهدفت أستراليا
- لقاء بعبدا عالق والحكومة "تتكيّف" مع تعديل خطّتها
- المؤسسات المالية الدولية تصفع السلطة.. وتحريك «من تحت الطاولة» لملف الترسيم
- أسرار وخفايا لبنانية
- صندوق النقد: هل يخسر لبنان الاصلاحات والمساعدات معا؟!
- الصين في لبنان: حدود وشروط
- مهزلة توزيع 200 دولار تُثبت فشلها
- هل يسمح بوتين بسقوط الأسد؟
- أستراليا.. "زيادة الرسوم" لدفع الطلاب لتخصصات جامعية معينة
- "الأرقام"... الحكومة رضخت و"لا أموال بلا إصلاح"!
- إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!
- صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة
- لبنان: الرئيس يريد تأديب الشعب
- ترسيم الحدود: انعطافة عون الأميركية افتراقاً عن حزب الله؟
- لبنان... الجوع أم صندوق «قيصر»!
- ملاحظات رئاسية على التشكيلات "تهين" دياب بالشكل والمضمون
- حراك "مكوكي"... بين حوار بعبدا وأزمة الدولار
- هل يُعطّل قانون "قيصر" مفاعيل "معاهدة الأخوّة" مع سوريا؟
- "الاشتراكي" - "القوات": للتنسيق مكانه... ولـ"حزب الله" مطرحه
- مرّة أخرى... عن الشيوعيّين وحزب الـله والمقاومة
- دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة
- الـ Fresh money يعزز العمليات: في عز الانهيار... تحويل «التجميل» إلى «فرصة»!
- كندة الخطيب... مشتبه فيها (لا مُدانة) بالتخابر مع إسرائيليين
- تسلّل الأفارقة جنوباً: انكشاف نقطة ضعف أمنيّة لدى العدو
- الهيئة الوطنية للمفقودين: إن شاء الله خير
- سعد و«مواطنون ومواطنات»: قانون قيصر حصار للشعب السوري
- وصاية حزب الله على الشعب اللبناني
- بيانٌ “تثويريّ” لحركة “فتح” يُطالب بنُزول الشّعب إلى الشّوارع والميادين للتصدّي لصفقة “الخِزي” ومُؤامرة “الضّم”؟ هل نحنُ في حُلمٍ؟ وما مدى جديّة هذه الخطوة؟ وهل جاء تَمرُّدًا على السّلطة أم بتنسيقٍ معها؟ ولماذا غابت من سُطوره كلمة “الشّهداء” و”المُقاومة”؟
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما
أعربت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن سعادتها بعد تزايد عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، وذلك بعد ظهورها نصف عارية بصورة نشرتها قبل أيام.
ونشرت لينا صورة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام"، ترصد التزايد المستمر في عدد المتابعين، بعد أن كان 15 ألفا، ووصل إلى ما يقرب من 25 ألفاً.
وكانت لينا ابنة أحمد الفيشاوي، صدمت والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.
وتبين من الصورة التي نشرتها أنها متواجدة في القاهرة خلال الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.
وكان الخلاف بين لينا ووالدتها وأحمد الفيشاوي انتهى بقبول محكمة أسرة الخليفة التظلم المقدم من هند الحناوي، والدة لينا، على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.
جاء هذا القرار بسبب إقامة الفنان أحمد الفيشاوي والد لينا دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوى، لتدرس في لندن، واتهم طليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما
- بالفيديو.. رولا يموت تستحم عارية تماماً!
- حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!
- زينة تنتصر في معركتها.. محكمة مصرية تُلزم أحمد عز بدفع 50 ألف دولار مصروفات دراسية لتوأمه منها
- من مستشفى العزل.. أول صورة لرجاء الجداوي
- مودة الأدهم.. من "يوتيوب" و"تيك توك" إلى السجون المصرية
- جدل بسبب مشاركة عمرو واكد وميا خليفة في مسلسل "Ramy".. فكيف جاءت التعليقات؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)