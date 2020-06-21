صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

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أعربت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن سعادتها بعد تزايد عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، وذلك بعد ظهورها نصف عارية بصورة نشرتها قبل أيام.

ونشرت لينا صورة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام"، ترصد التزايد المستمر في عدد المتابعين، بعد أن كان 15 ألفا، ووصل إلى ما يقرب من 25 ألفاً.

وكانت لينا ابنة أحمد الفيشاوي، صدمت والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.

وتبين من الصورة التي نشرتها أنها متواجدة في القاهرة خلال الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.

وكان الخلاف بين لينا ووالدتها وأحمد الفيشاوي انتهى بقبول محكمة أسرة الخليفة التظلم المقدم من هند الحناوي، والدة لينا، على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.

جاء هذا القرار بسبب إقامة الفنان أحمد الفيشاوي والد لينا دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوى، لتدرس في لندن، واتهم طليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.