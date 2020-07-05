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وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: بي بي سي
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 116
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وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا

رحلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن 82 عاما بعد معاناة مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا.

 

وكانت الجداوي قد أصيبت بالفيروس في مايو/أيار، ثم نقلت بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأعلنت ابنتها، أميرة مختار، خبر وفاتها عبر صفحتها على فيسبوك.

 

وولدة الفنانة الراحلة في الإسماعيلية عام 1939، باسم نجاة علي حسن الجداوي. وانتقلت للعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا في القاهرة بعد انفصال والديها وهي لا تزال في سن صغيرة.

 

وألحقتها خالتها بمدرسة داخلية حيث أتقنت عددا من اللغات، وقد عملت الجداوي مترجمة بإحدى شركات الإعلان في بداية حياتها، قبل أن تتوّج ملكةً لجمال مصر عام 1958.

 

وكانت أولى المشاركات الفنية لرجاء الجداوي في فيلم "غريبة" مع المطربة نجاة عام 1958، لتتوالى بعد ذلك مشاركات لم تنقطع سواء في السينما أو أو التلفزيون أو المسرح على مدى أكثر من 60 عاما.

 

وتزوجت الجداوي من لاعب الكرة حسن مختار وأنجبت أميرة.

 

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها الجداوي، فيلم "إشاعة حب" مع عمر الشريف، وسعاد حسني، ويوسف وهبي؛ وفيلم "البيه البواب" مع أحمد زكي؛ ومسرحيتَي "الواد سيد الشغال" و"الزعيم" مع عادل إمام.

 

وكانت آخر مشاركات الجداوي الفنية في مسلسل "لعبة النسيان" والذي بث في رمضان 2020، وبعد الانتهاء منه أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأودعت إثر ذلك في مستشفى للحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.

المصدر: بي بي سي

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