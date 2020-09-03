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بالفيديو.. الفنانة قمر تتناول البوظة وإيحاءات جنسية واضحة!
قيّم هذا المقال/الخبر:
أثارت الفنانة اللبنانية قمر جدلاً على مواقع التواصل بعد مشاركتها مقطع فيديو على حسابها الشخصي على انستغرام وهي تتناول البوظة بطريقة اعتبرها المتابعين أنها تحوي إيحاءات.
وظهرت قمر بالفيديو داخل سيارة ترتدي ملابس فاضحة وتتناول البوظة بطريقة أثارت استياء جمهورها ومتابعيها.
وأرفقت قمر الفيديو بتعليق كتبت فيه: "مين اطيب قمورة ولااااا شوكلاته"..
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