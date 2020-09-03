مشاهير

مشاهير العالم مشاهير العرب مشاهير بوليوود مشاهير اتراك الاكثر اثارة فضائح المشاهير والفنانين فضائح السياسيين والشأن العام

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير | مشاهير العرب | بالفيديو.. الفنانة قمر تتناول البوظة وإيحاءات جنسية واضحة!
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو, مشاهير العرب, الاخيرة

بالفيديو.. الفنانة قمر تتناول البوظة وإيحاءات جنسية واضحة!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 131
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

أثارت الفنانة اللبنانية قمر جدلاً على مواقع التواصل بعد مشاركتها مقطع فيديو على حسابها الشخصي على انستغرام وهي تتناول البوظة بطريقة اعتبرها المتابعين أنها تحوي إيحاءات.

 

وظهرت قمر بالفيديو داخل سيارة ترتدي ملابس فاضحة وتتناول البوظة بطريقة أثارت استياء جمهورها ومتابعيها.

 

وأرفقت قمر الفيديو بتعليق كتبت فيه: "مين اطيب قمورة ولااااا شوكلاته"..

 

 
 
 
View this post on Instagram

مين اطيب قمورة ولااااا شوكلاته????

A post shared by ???????????????????? ???? (@singeramar) on Sep 3, 2020 at 9:38am PDT

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)