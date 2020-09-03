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المصنفة ايضاً في: منوعات, مشاهير العرب, الاخيرة

​الفنانة قمر بـ"بيكيني" يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 148
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أثارت الفنانة قمر الجدل في أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر صفحتها الخاصة على تطبيق "إنستغرام" .

 

وظهرت قمر على البحر في إطلالة جريئة ترتدي فيها بيكيني أزرق اللون حيث علّقت قائلة : "انا لو احلل دمي الاقيه نصو عسل! " .

 

 
 
 
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انا لو احلل دمي الاقيه نصو عسل ???? ???? #قمر #amar????

A post shared by ???????????????????? ???? (@singeramar) on Sep 3, 2020 at 2:37pm PDT

 

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