​الفنانة قمر بـ"بيكيني" يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!

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أثارت الفنانة قمر الجدل في أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر صفحتها الخاصة على تطبيق "إنستغرام" .

وظهرت قمر على البحر في إطلالة جريئة ترتدي فيها بيكيني أزرق اللون حيث علّقت قائلة : "انا لو احلل دمي الاقيه نصو عسل! " .