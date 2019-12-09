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التركية توبا بويوكستون ترفض التعري رغم المبالغ الضخمة التي عرضت عليها

آخر تحديث: منذ 14 من الساعات و 5 من الدقائق
المصدر: القدس العربي
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 597
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التركية توبا بويوكستون ترفض التعري رغم المبالغ الضخمة التي عرضت عليها

أعلنت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن رفضها لعرض تمثيلي قدم إليها لما يحتويه من مشاهد تعر على الرغم من إنها كانت ستتقاضى مقابله مبلغاً مالياً ضخماً .

 

وأشارت حول نوعية هذه الأعمال ومشاهد التعري بأنها تشعرها بالإشمئزاز ولا تحب أن يشاهدها الجمهور هكذا .

 

وعلقت في تصريحات صحافية على ذلك متسائلة: “ألا تخجل من أن تظهر عارياً في الأعمال التمثيلية ؟” .

 

وعن أعمالها في الفترة المقبلة كشفت وسائل إعلامية تركية عن خوضها لبطولة مسلسل جديد مقتبس عن رواية “فتاة النافذة”. على أن يعرض لاحقا على إحدى منصات الإنترنت .. ولكنه لم يحدد بعد موعد تصوير العمل .

المصدر: القدس العربي

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