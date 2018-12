في أحدث إطلالة لها.. كايلي جينر ترتدي فستان لمصمم كويتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- في أحدث إطلالة لها، تألقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جينر، بفستانٍ للمصمم الكويتي يوسف الجسمي!



وبتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول، قامت كايلي جينر، بنشر إطلالة جديدة لها أمام متابعيها الذين يبلغ عددهم 121 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتبين الصورة الشابة جينر، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، وهي تجلس على أريكة بيضاء وترتدي فستاناً شفافاً مرصعاً بالمجوهرات اللامعة من تصميم الكويتي يوسف الجسمي.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Dec 13, 2018 at 2:17pm PST

ورافق فستانها الطويل تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان، والتي جمعت فيها جينر خصلاتها الشقراء لتنسدل بنعومة على كتفيها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ارتدت فيها جينر، التي تصل ثروتها إلى 900 مليون دولار، من تصاميم الجسمي، حيث تزينت جينر وشقيقاتها بتصاميمه في مختلف المناسبات.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Nov 6, 2015 at 7:38pm PST

ويعد الجسمي من الأسماء الرائدة في مجال تصميم الأزياء الراقية في الشرق الأوسط.

ويُعرف المصمم، وصاحب العلامة التجارية "Yousef Aljasmi haute Couture"، بتصاميمه البديعة والمشبعة بالتفاصيل.

ولذلك، لم تنجح تصاميمه في جذب نجوم الشرق الأوسط فقط، بل جذبت أكبر النجوم حول العالم أيضاً.

ومن النجوم الذين سبق أن ارتدوا تصاميمه نجمة البوب "ليدي غاغا"، والفنانة بيونسيه، وجنيفر لوبيز، وتايلور سويفت، وباريس هيلتون.

