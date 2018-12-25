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أمبر هيرد من دون ملابس داخلية!
تتمتع الممثلة الأمريكية الشابة «أمبر هيرد»، بإطلالة ناعمة وأناقة مشرقة وجاذبية منقطعة النظير، واختار خبراء التجميل العالميون الفنانة الشقراء لتحمل لقب أجمل وجه امرأة في العالم، بعد تطبيق العديد من الفحوصات والمعايير العالمية.
من أجمل أمرأة في العالم؟
ولدت أجمل امرأة في العالم في عام 1986 بولاية تكساس الأمريكية، ودرست «أمبر» في أكاديمية سانت مايكل الكاثوليكية حتى عامها السابع عشر لتقوم بعدها بالانتقال إلى نيويورك، والبدء بالعمل في مجال عروض الأزياء لتنتقل بعدها إلى عالم هوليوود بموهبتها الفطرية وجمالها الخلاب.
أجمل أمرأة في العالم والتمثيل
بدأت «أمبر هيرد»، رحلتها في هوليوود فى عام 2004، عندما شاركت بدور مميز في فيلم بعنوان "أضواء ليلة الجمعة" Friday Night Lights مع الفنان بيلي بوب ثورنتون، والذي حقق نجاحاً باهراً لتفتح بعدها هوليوود أبوابها للجميلة أمبر.
أشهر أفلام أجمل امرأة في العالم
- فيلم بعنوان شمال المدينة North Country مع شون بين وتشارليز ثيرون وفرانسيس مكدورماند وريتشارد جينكينز وميشيل موناغان.
-فيلم الكلب ألفا Alpha Dog مع إميل هيرش وجستين تيمبرلك وبن فوستر وأنتون يلشين وشارون ستون.
- فيلم جميع الأولاد يحبون ماندي لين، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الكوميدية والعائلية الأخرى من بينها لا تتراجع، قطار الأناناس السريع، عائلة جونز، زومبي لاند، زوج الأم.
كما شاركت أمبر هيرد أجمل امرأة في العالم في العديد من أفلام الأكشن والدراما والتي من بينها، And Soon The Darkness و The Ward وDrive Angry مع العالمي نيكولاس كيج.
زواج أجمل امرأة بالعالم
تزوجت أمبر هيرد في عام 2015، بالممثل الأمريكي الشهير جوني ديب، إلا أن الزواج انتهي سريعاً لتعرضها للضرب والاعتداء الجسدي العنيف من قبل جوني ديب لينتهي الزواج في 2016، وتتسبب أمبر بالعديد من المشاكل القانونية لجوني ديب؛ للحصول على التسويات القضائية المتعلقة بالطلاق، وتخرج رابحة ما يقرب من 30 مليون دولار.
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