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فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ميدلتون (للبالغين فقط)

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: لها
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 219
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ضربت أزمة جديدة العائلة المالكة في بريطانيا بعد تصدّر قريبة زوجة الأمير وليام كيت ميدلتون، أغلفة مجلات إباحية بصور عارية، لتضاف الى ازمة الخلافات المزعومة بين ميدلتون وزوجة الأمير هاري ميغان ماركل.

 

وأطلت كاترينا دارلينغ ابنة عم دوقة كامبريدج كيت ميدلتون عارية الجسد في صور المجلات التي اكتشفت صلة القرابة، لتنشر إطلالاتها.

 

وفي سياق متصل، كشف تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية وابنها ولي العهد الأمير تشارلز تدخلا لوضع حدّ للخلاف بين ماركل وميدلتون.

 

وأشار إلى أن الأسرة الملكية سئمت من حالة الجفاء التي تسود العلاقة بينهما، مضيفاً أنها قررت تسوية الأمور.

 

 

المصدر: لها

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