كيندال جينر بالبكينى وسط الثلوج

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رفعت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، شعار "البرد مبيأثرش فيا" بعد نشرها لصور جديدة عبر حسابها الشخصى بانستجرام وسط الثلوج وهى مرتديه "البكينى" دون التأثر بدرجات الحرارة المنخفضة والتى تسببت فى تراكم الكثير من الجليد أمام نافذة منزلها.

ومن ضمن الصور التى نشرتها عارضة أزياء Victoria's Secret الجديدة، هى صورة توضح درجة الحرارة المنخفضة التى تتواجد فيها والتى وصلت لـ2 تحت الصفر.

وكيندال احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ23، وجينر من أهم عارضات الأزياء وعملت لدى العديد من أهم دور الأزياء فى العالم من بينهم شانيل، وإيستى لودر، وتومى هيلفيجر، ودولتشى أند جابانا، وفيندى، ودونا كاران، وكالفين كلاين، وأديداس