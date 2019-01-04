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المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات

"اللباس الفاضح".. ممثلة تركية تثير ضجة بفستان الزفاف

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 245
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أثارت ممثلة تركية شهيرة غضبا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان، الذي ارتدته في حفل زفافها، ووصفه البعض بـ"الشجاع" و"الجريء"، بينما انتقده آخرون بشدة.

 

ووفق ما ذكر موقع "حرييت ديلي نيوز" التركي، فإن الممثلة بورسو كيراتلي صنعت ضجة كبيرة بفستانها غير التقليدي، خلال حفل زفافها من المغني سينان أكسيل.

 

وتزوج أكسيل بكيراتلي في القنصلية التركية بأمستردام الهولندية، في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

 

وانتشرت صور الزفاف بشكل كبير على الصفحات الاجتماعية، فيما نقلت مصادر حضرت الحفل عن أكسيل قوله لزوجته قبل تقبيلها "لا ترتدين أي ملابس على الإطلاق".

 

وتعرضت العروسة لانتقادات كثيرة، حيث وصف منتقدون لباسها بـ"الفاضح"، وقالوا إنها ظهرت "رخيصة". في المقابل، اعتبر آخرون فستانها "شجاعا وجريئا".

 

واشتهرت كيراتلي في تركيا والعديد من البلدان الأخرى بمشاركتها في مسلسلات تلفزيونية شهيرة، مثل "برايف أند بيوتفول" و"آور ستوري" و"ريزاركشن".

المصدر: سكاي نيوز

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