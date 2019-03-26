جينيفر لوبيز "تهين" الرجال

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تسببت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، في إثارة غضب الكثيرين وتحديدا الرجال، بسبب ما قالته في مقطع فيديو انتشر عبر "يوتيوب".

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، رغم تصوير الفيديو في صيف 2018، ضمن سلسلة من المقاطع "التوجيهية" للمراهقات والفتيات المقبلات على الزواج.

وقدمت صاحبة الـ49 عاما، مجموعة من النصائح لعرائس المستقبل للعمل بها، لاختيار الشريك المناسب.

وأشارت لوبيز، الذي تساعد فيه مغنية شابة في العثور على شريك المستقبل، إلى أن الرجال تحت سن 33 عاما "لا فائدة منهم".

ورغم هذا مرور الكثير من الوقت على تصويره، انتشر الفيديو فجأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا ردود فعل غاضبة.