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شقيقة جاكسون تفضح سرا جنسيا عن والدها "الوحشي"

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 156
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زعمت لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، أن والدها بدأ في الاعتداء عليها جنسيا "بشدة" عندما بلغت الـ 11 من عمرها.

 

وربما لم يكن سرا أن الملاكم الأب، جوزيف جاكسون، الذي كان مدير مجموعة البوب العائلية (The Jackson Five)، اعتاد على ضرب أطفاله الصغار.

 

ولكن لا يُعرف الكثير عن الانتهاك الجنسي المزعوم الذي تحدثت عنه لاتويا في مقابلة أجريت معها في السابق، حيث قالت إنها عانت مع شقيقتها الكبرى، ريبي، من الاعتداء الجنسي من قبل جوزيف، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 89 عاما.

 

وفي مذكراتها لعام 1991، ادعت المغنية البالغة من العمر 62 عاما، أن والدتها كاثرين كانت تعرف بإساءة والدها الجنسية تجاهها وتجاه إخوتها.

 

وكتبت لاتويا: "عندما يترك والدك سرير أمك وينام في سرير مع ابنته، وتسمع الأم تقول: لا، جو، ليس الليلة. دعها ترتاح، اتركها وشأنها، إنها مرهقة"، هذا يجعلك مجنونا نوعا ما.

 

وظهرت شقيقة ملك البوب في برنامج حواري أمريكي على الهواء مباشرة، مع ريجيس وكاثي لي، حيث تحدثت باستطراد أكبر عن التحرش الجنسي، الذي زُعم أنها عانت منه وهي طفلة.

 

وقالت جاكسون: "لم يكن هناك إيذاء جسدي فحسب، بل إيذاء عقلي مزعج للغاية وأيضا إيذاء جنسي".

 

وأوضحت لاتويا أن عمليات الاغتصاب المزعومة، التي ارتكبها والدها، أجبرت أختها ريبي على مغادرة المنزل عندما كانت في الـ 16 من عمرها.

 

ولدى سؤالها عما إذا كان والدها جوزيف أساء إليها جنسيا، قالت لاتويا: "نعم فعل ذلك، بشكل سيئ للغاية. لقد بدأ الاعتداء عندما غادرت ريبي المنزل، أنت تعيش مع هذا الواقع، كما لو كنت تفعل شيئا خاطئا وأنت خائف. شعرت بالحرج طوال حياتي عند محاولة التحدث عن ذلك، أو حتى الإشارة إليه".

 

ووافقت لاتويا على أن عائلة جاكسون كانت "تعيش كذبة".

 

وفي عام 1993، زعمت شقيقة مايكل جاكسون أن والدتها، كاثرين، تشك في قيام ابنها بالاعتداء على الأطفال جنسيا، قبل سنوات من ظهور أول المزاعم ضده.

 

وفي أوائل التسعينيات، زعمت عائلة جاكسون أن زوج لاتويا، جاك جوردون، أرغمها على تقديم مزاعم ضد أخيها ووالدها لتحقيق مكاسب مالية.

المصدر: sputniknews

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