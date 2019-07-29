- كورتني كارداشيان بـ"بيكيني مثير" على شواطئ جزيرة كورسيكا
- أستراليا: مشروع قانون جديد يلغي تجريم الإجهاض في نيو ساوث ويلز
- سوني تبتكر مكيفا ذكيا قابلا للارتداء
- تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
- الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
- خفض إنتاج الكهرباء في الجية: الفيول "غير مطابق"؟
- 1.4 مليار دولار تُهدر على الخـ...!
- «حل سحري» من «رامكو» لنفايات كسروان وبعض بيروت
- علامَ يختلفون؟
- كرامي: كلّنا يمكنه شدّ العصب الطائفي... لكنها لعبة خطيرة
- مناقصة معامل الكهرباء: التصنيف غير قانوني؟
- بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج
- «مصالحة» بعبدا تبخرت.. والحريري يراها تجاوزاً لـ «فصل السلطات»
- توقعات الأبراج ليوم July 29, 2019
- شيخوخة اللاعب الأوروبي
- المأزق السياسي في لبنان يقترب من بلوغ أزمة وطنية
- جنبلاط: نصرالله يريد استسلامنا وباسيل يحطّم الطائف
- حفل زفاف يتحول الى مجزرة في يونين... قتلى وجرحى على خلفية "موّال"!!
- بالفيديو: امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء
- يسرا: أنا "شبعانة" من النجاح والشهرة... وأرفض احتكار بطولة أي عمل فني
- الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب القادمة
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
- حادث جديد أم نفخ في مخطط زاحف؟
- عون وباسيل يبتزان الجميع برفض المادة 80 من الموازنة
- 100 مليار "مخصصات" لأصحاب المناصب بلا ضرائب
- تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة وطنية كبرى
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2019
- أجواء التسويات تتقدم وجريح «اشتراكي» أمام منزل «الغريب»
- اللبنانيون: 5.5 مليون نسمة
- صعود المسيحية السياسية في لبنان وهبوطها
- عبقرية تاتشر ومزايدات بوريس جونسون
- الجسر لباسيل: تعقّل نفد صبرنا
- بدون تعليق
- لِمَن ستكون الغَلبة في أحدث محطّات الأزمة الخليجيّة.. زيارة علوي لطِهران أم سليماني لريف دير الزور؟ وما هي الرسالة التي حمَلها صاروخ “شهاب 3” إلى ترامب وحُلفائه الإسرائيليين والعرب قبل يومين؟
- نظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في عهد الانتداب
- بفعل الطاحونة السورية وعقابيلها والصراع الأمريكي البريطاني: المنطقة دولها وكياناتها وساحاتها بما فيها الأردن الى أين؟.
- حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2019
- سقوط "لبنان أولاً": اللاجئ الفلسطيني والسوري هو ضمير السنّة
- ثراء فاحش وسط فقر مدقع.. "باستي هيلز" تكشف التفاوت الطبقي في إيران
- "الثنائي" يُصعِّد: لا مجلس وزراء ولا موازنة!
- فراغ حكومي.. و48 ساعة حاسمة... وقلق خارجي على الإستقرار
- أكثر من 100 شخص يموتون غرقاً سنوياً...
- سلام: الأزمات من إختصاص هذا العهد
- مخاوف لبنانية من إستحقاق التمديد لـ"اليونيفيل"
- المتن أمام كارثة نفايات جديدة...
- الديمقراطي اللبناني: لن نستقيل... ولتستقِل الحكومة
- التوريث السياسي يطرق أبواب رئاسة الجمهورية
- باسيل مصعّداً: بند «الخدمة المدنيّة» يضرب التفاهمات!
- مشاهد سلبية تضع «التسوية الرئاسية» على المحَكّ؟
- نصر الله: فلتنعقد الحكومة
اخترنا لكم
-
الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
نابليون يروي مذكراته عن مصر ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
كورتني كارداشيان بـ"بيكيني مثير" على شواطئ جزيرة كورسيكا
من كايلي جينر وكيم إلى كلوي كارداشيان وحتى والدتهن كريس، يعد القوام الممشوق والجسد ذي المنحنيات سمة تُميز سيدات آل كارداشيان، ونفس الأمر ينطبق على كورتني.
وتلفت كورتني كارداشيان الأنظار دائمًا برشاقتها وخصرها النحيف، فهي حريصة على اتباع نظام صارم وروتين رياضي لا تهمله للحفاظ على رشاقتها التي دائمًا ما تظهر في الصور، ولكن هل كانت تلك الصور مزيفة، وتم التلاعب فيها لتظهر بذلك الشكل؟
وكانت كورتني تستمتع بوقتها يوم الجمعة على اليخت خلال عطلة عائلية في جزيرة "كورسيكا" الفرنسية، ولفتت الأنظار بمايوه بكيني أصفر جذاب، ولكن وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لفتت كورتني الأنظار أيضًا بشكل جسمها الذي بدا مختلفًا عن العادة.
انتبه المعجبون إلى الصور التي ظهرت بدون تعديل أو تلاعب بالفوتوشوب، خاصة أن كورتني بدت مكتسبة بعض الوزن على غير العادة، مما أثار شكوك الكثيرين بأنها كانت تعتمد على تعديل صورها دائمًا.
وبخلاف ذلك، تكشف الصور كيف بدت كورتني مستمتعة بوقتها وهي تسبح وتقضي وقتها برفقة طفليها "رين" و"بينلوبي"، إضافة إلى بعض الأصدقاء وأفراد من طاقمها الخاص.
ويبدو أن كورتني فضلت قضاء وقتها العائلي برفقة أطفالها، حيث لم يظهر في الصور شريكها السابق سكوت ديسيك أو أي من شقيقاتها. وفيما يتعلق بنظام كورتني الغذائي، كشفت لمتابعيها أنها تعتمد على نظام الكيتو.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- كورتني كارداشيان بـ"بيكيني مثير" على شواطئ جزيرة كورسيكا
- كايلي جينر وجسد "يحبس الأنفاس" على شواطئ بونتا مينتا في المكسيك!
- كايلي جينر تستعرض مفاتنها بـ"بيكيني مثير"!
- كيم كارداشيان تستمتع بـ"بحر وشمس كوستاريكا" بمايوه بالغ الإثارة!
- كايلي جينر تنافس شقيقاتها بالإطلالات الجريئة
- كايلي جينر تُثير الجدل بصورةٍ عارية!
- كايلي جينر و أناستازيا كارانيكولاو في مطعم "Nice Guy" بمدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورينا
- كيم كارداشيان تظهر منحنياتها المثيرة!
- كيم كارداشيان بـ "مايوه مثير" في كوستاريكا!
- كيم كارداشيان بدون "حمالة صدر"!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)