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كورتني كارداشيان بـ"بيكيني مثير" على شواطئ جزيرة كورسيكا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: البوابة
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 148
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من كايلي جينر وكيم إلى كلوي كارداشيان وحتى والدتهن كريس، يعد القوام الممشوق والجسد ذي المنحنيات سمة تُميز سيدات آل كارداشيان، ونفس الأمر ينطبق على كورتني.

 

وتلفت كورتني كارداشيان الأنظار دائمًا برشاقتها وخصرها النحيف، فهي حريصة على اتباع نظام صارم وروتين رياضي لا تهمله للحفاظ على رشاقتها التي دائمًا ما تظهر في الصور، ولكن هل كانت تلك الصور مزيفة، وتم التلاعب فيها لتظهر بذلك الشكل؟

 

وكانت كورتني تستمتع بوقتها يوم الجمعة على اليخت خلال عطلة عائلية في جزيرة "كورسيكا" الفرنسية، ولفتت الأنظار بمايوه بكيني أصفر جذاب، ولكن وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لفتت كورتني الأنظار أيضًا بشكل جسمها الذي بدا مختلفًا عن العادة.

 

انتبه المعجبون إلى الصور التي ظهرت بدون تعديل أو تلاعب بالفوتوشوب، خاصة أن كورتني بدت مكتسبة بعض الوزن على غير العادة، مما أثار شكوك الكثيرين بأنها كانت تعتمد على تعديل صورها دائمًا.

 

وبخلاف ذلك، تكشف الصور كيف بدت كورتني مستمتعة بوقتها وهي تسبح وتقضي وقتها برفقة طفليها "رين" و"بينلوبي"، إضافة إلى بعض الأصدقاء وأفراد من طاقمها الخاص.

 

ويبدو أن كورتني فضلت قضاء وقتها العائلي برفقة أطفالها، حيث لم يظهر في الصور شريكها السابق سكوت ديسيك أو أي من شقيقاتها. وفيما يتعلق بنظام كورتني الغذائي، كشفت لمتابعيها أنها تعتمد على نظام الكيتو.

المصدر: البوابة

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